الكشف عن بند خاص في عقد جوزيه مورينيو قد يتيح له العودة إلى ريال مدريد مجانًا هذا الصيف على الرغم من عقده مع بنفيكا لمدة عامين

انضم مورينيو إلى بنفيكا بعقد لمدة عامين في وقت سابق من هذا الموسم، لكن صحيفة ASذكرت أن عقده يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل إلى أي فريق دون دفع رسوم إنهاء العقد، وهو عامل يجعل الانتقال المحتمل إلى مدريد أكثر سهولة بالنسبة لبيريز. ومع ذلك، لا يمكن تفعيل هذا الشرط إلا خلال فترة 10 أيام بعد آخر مباراة لبنفيكا في الموسم. على الرغم من أن مجلس إدارة ريال مدريد لم يتحرك رسميًا بعد لضم المدرب البرتغالي، فإن وجود هذه الفرصة يجعله تهديدًا يلوح في الأفق للنظام الحالي. يمنح هذا الشرط مورينيو نفوذًا كبيرًا للعودة إلى مستوى النخبة في الإدارة الأوروبية إذا وصلت أخيرًا مكالمة هاتفية من العملاق الإسباني.

يستمتع مورينيو حاليًا بعودته إلى وطنه، ويستمتع بفرصة التقرب من عائلته بعد سنوات من العيش في الخارج. تشير التقارير إلى أنه يشعر بالراحة في لشبونة ولم يطالب علنًا بالرحيل، لكن جاذبية البرنابيو لا تزال قائمة. في حين أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يشعر بالقلق من شخصيته "الشاملة" بالنسبة لوظيفة المنتخب الوطني بعد كأس العالم، لا يزال مورينيو يكنّ عاطفة عميقة لمدريد. قد تغير مكالمة من بيريز كل شيء، على الرغم من أن الاثنين فقدا الاتصال المنتظم مؤخرًا بسبب تغيير أرقام الهواتف ومساراتهما المهنية.