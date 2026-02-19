Getty Images Sport
الكشف عن النادي المفضل لماركوس سينيسي، بينما يدرس مدافع بورنموث خياراته قبل انتهاء عقده
برشلونة تبرز كوجهة الأحلام
من بين قائمة طويلة من الأندية المهتمة، هناك نادٍ واحد يتفوق على البقية في ذهن اللاعب. يقال إن برشلونة قد احتل الصدارة، ليس فقط بسبب مكانته، ولكن لأن سينيسي نفسه قد حدد النادي الكتالوني العملاق كوجهته المفضلة. وفقًا لتقارير TeamTalk، فإن جاذبية البلوغرانا تشكل إغراءً كبيرًا لسينيسي، وسيكون من "الصعب تجاهل" فرصة ارتداء القميص الشهير في كامب نو في حالة وصول عرض رسمي.
الاهتمام متبادل، حيث يسعى المدير الرياضي ديكو وإدارة برشلونة إلى تعزيز خط الدفاع الذي بدا هشًا هذا الموسم. بعد رحيل إينيغو مارتينيز، يفتقر الفريق إلى لاعب متخصص في مركز الدفاع الأيسر. في حين أن النادي يحلم بالتعاقد مع لاعبين بارزين مثل أليساندرو باستوني أو جوسكو جفارديول، فإن واقع وضعه المالي يجعل الانتقال المجاني للاعب مثبت في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل سينيسي عرضًا جذابًا للغاية في فترة الانتقالات القادمة.
كوبارسي يتحدث بصراحة عن الصعوبات الدفاعية
وقد أبرزت الحاجة إلى تعزيزات الأداء المتفاوت لثنائي الدفاع الحالي لبرشلونة. كان المراهق المتميز باو كوبارسي أحد الأعمدة الأساسية للفريق، لكنه اعترف هو نفسه بصعوبة التكيف مع الأدوار المختلفة في فريق يعاني من صعوبات. على الرغم من الإمكانات الفردية الواعدة لكوبارسي، إلا أن شراكته مع إريك غارسيا لم توفر الاستقرار المطلوب. وقد دفع ذلك ديكو إلى تسريع المفاوضات مع ممثلي سينيسي في محاولة لزيادة خياراتهم. يقال إن برشلونة يعد عرضًا تعاقديًا يعتبره معسكر اللاعب أكثر العروض إثارة للاهتمام حتى الآن. النادي يبحث بشدة عن شريك أكثر خبرة لنجومه الشباب، ويُنظر إلى أسلوب سينيسي الهجومي وقدرته على اللعب بالكرة على أنهما مناسبان تمامًا للنظام.
ميدان مزدحم بالمتنافسين الأوروبيين
برشلونة ليست الوحيدة التي تسعى وراء اللاعب الجنوب أمريكي. في إسبانيا، أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامه به، حيث يسعى دييغو سيميوني إلى تجديد دفاعه المتقدم في السن. إن احتمال الانضمام إلى مواطنه في مدريد عامل مهم، لكن سينيسي يبدو مركزًا على مشروع برشلونة في الوقت الحالي. في غضون ذلك، تتحرك الأندية الإيطالية أيضًا، حيث دخل نابولي ويوفنتوس في المنافسة لجلب المدافع إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل.
وقد كان يوفنتوس، على وجه الخصوص، سباقًا في نهجه. فقد أجرى البيانكونيري محادثات مع وكلائه حول صفقة، حيث يسعون إلى إيجاد قيمة في سوق اللاعبين الأحرار. مع حاجة العديد من الأندية الإيطالية إلى موازنة ميزانياتها، أثار لاعب من عيار سينيسي، المتاح دون رسوم انتقال، حربًا كبيرة على المزايدة فيما يتعلق بمكافآت التوقيع ورواتب اللاعبين، على الرغم من أن جاذبية الدوري الإسباني لا تزال قوية بالنسبة للاعب.
عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز ينتظرون في الكواليس
بينما يتنافس العملاقان الإسباني والإيطالي، قد تأتي العروض المالية الأكثر ربحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد أعرب كل من توتنهام وإيفرتون وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وسندرلاند وتشيلسي عن رغبته في الاحتفاظ بالمدافع في إنجلترا. وعلى الرغم من أن تشيلسي لم يتواصل مع وكلائه مؤخرًا، إلا أن الأندية الإنجليزية الأخرى تظل منتبهة لوضعه، مدركة أن خبرته في الدوري الممتاز تجعله صفقة منخفضة المخاطر وعالية العائد لأي فريق يسعى للعب في الدوري الأوروبي.
بالنسبة لبرشلونة، الوقت يمر. على الرغم من أن لديهم ميزة كونهم الخيار الأول للاعب، إلا أن حذرهم المالي المعتاد قد يكون محفوفًا بالمخاطر. قد ينتظرون حتى الصيف ليكون لديهم فكرة أفضل عن الموارد التي يمكنهم إنفاقها، ويخاطرون بانتقال سينيسي إلى نادٍ آخر. إذا لم يبرم ديكو اتفاقًا رسميًا قريبًا، فقد يتدخل أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز أو يوفنتوس المتجدد بسهولة لخطف الصفقة.
