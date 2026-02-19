الكشف عن النادي المفضل لماركوس سينيسي، بينما يدرس مدافع بورنموث خياراته قبل انتهاء عقده

من بين قائمة طويلة من الأندية المهتمة، هناك نادٍ واحد يتفوق على البقية في ذهن اللاعب. يقال إن برشلونة قد احتل الصدارة، ليس فقط بسبب مكانته، ولكن لأن سينيسي نفسه قد حدد النادي الكتالوني العملاق كوجهته المفضلة. وفقًا لتقارير TeamTalk، فإن جاذبية البلوغرانا تشكل إغراءً كبيرًا لسينيسي، وسيكون من "الصعب تجاهل" فرصة ارتداء القميص الشهير في كامب نو في حالة وصول عرض رسمي.

الاهتمام متبادل، حيث يسعى المدير الرياضي ديكو وإدارة برشلونة إلى تعزيز خط الدفاع الذي بدا هشًا هذا الموسم. بعد رحيل إينيغو مارتينيز، يفتقر الفريق إلى لاعب متخصص في مركز الدفاع الأيسر. في حين أن النادي يحلم بالتعاقد مع لاعبين بارزين مثل أليساندرو باستوني أو جوسكو جفارديول، فإن واقع وضعه المالي يجعل الانتقال المجاني للاعب مثبت في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل سينيسي عرضًا جذابًا للغاية في فترة الانتقالات القادمة.