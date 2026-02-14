لم تكن فترة دي زيربي في مرسيليا هادئة، وهناك لحظة معينة تتعلق بموريللو أصبحت رمزًا لتدهور العلاقات خلف الكواليس.

خلال جلسة تحليل الفيديو بعد المباراة، انتقد المدرب الإيطالي اللاعب الدولي البنمي أمام الفريق وانتقد أداءه وعقليته بشكل مباشر. وفقًا لروايات من داخل غرفة الملابس، أبلغ دي زيربي المدافع بصراحة أنه ليس جزءًا من خططه المستقبلية.

وبحسب ما ورد، صُدم موريللو بهذا التبادل الذي حدث أمام زملائه في الفريق بدلاً من أن يكون على انفراد. أحدث الحادث ضجة فورية داخل الفريق وسرعان ما أصبح موضوع نقاش بين اللاعبين الذين كانوا يعانون بالفعل من صعوبة التكيف مع أسلوب المدرب الصارم للغاية.

لطالما كان أسلوب دي زيربي في التدريب مكثفًا، لكنه أصبح أكثر صدامية في مرسيليا مع تقلب النتائج. وُصفت التدريبات بأنها قاسية والاجتماعات عبر الفيديو بأنها شديدة الدقة، حيث كان يتم توبيخ اللاعبين بشكل متكرر على أخطاء في التمركز أو قصور في التركيز.

بالنسبة لموريللو، كان الطابع العلني للنقد هو المشكلة الرئيسية. كان المدافع جزءًا منتظمًا من التناوب واعتقد أنه كان ينفذ تعليمات مدربه التكتيكية، مما جعل الإعلان عن مستقبله أكثر إزعاجًا. منذ ذلك الحين، بدأت العلاقات بين المدرب والفريق تتصدع بشكل واضح.