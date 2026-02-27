الكشف عن المبلغ المذهل الذي سيدفعه مانشستر يونايتد لروبن أموريم بعد إقالته

إلى جانب صعوباتهم في العثور على مدرب ملهم، وجد الشياطين الحمر أيضًا صعوبة في الحصول على قيمة مقابل المال في سوق تجنيد اللاعبين. كشف تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن مانشستر يونايتد لديه أعلى صافي إنفاق على الانتقالات في عالم كرة القدم على مدار السنوات الخمس الماضية.

وهذا يسلط الضوء على مستوى الأداء المتدني في أولد ترافورد بين عامي 2021 و 2025، حيث كلفت صفقات الانتقالات مانشستر يونايتد 794 مليون يورو (696 مليون جنيه إسترليني/937 مليون دولار). ويحتل تشيلسي (656 مليون جنيه إسترليني/883 مليون دولار) المرتبة الثانية في تلك القائمة، بينما يحتل أرسنال (587 مليون جنيه إسترليني/790 مليون دولار) المرتبة الثالثة.

يشير التقرير إلى أن: "مستوى الإنفاق المرتفع مقارنة بالأندية غير الإنجليزية واضح، حيث تستضيف الدوري الإنجليزي الممتاز سبعة من أغلى عشرة فرق لاعبين من حيث رسوم الانتقالات التي تم تجميعها في نهاية السنة المالية 2025.

"كان فريق تشيلسي لكرة القدم في نهاية السنة المالية 2025 للنادي رسميًا أغلى فريق تم تجميعه على الإطلاق، حيث بلغت تكلفة الانتقالات الإجمالية 1746 مليون يورو، بزيادة 90 مليون يورو عن الرقم القياسي الذي سجله النادي العام الماضي".

كما أن الإيرادات التجارية التي تحققها الفرق في إنجلترا تفوق بكثير تلك التي تحققها منافساتها الأوروبية والعالمية. فقد حقق الفريق المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز أرباحًا تزيد بنحو تسعة أضعاف عن النادي المتوسط في الدوري، بينما بلغت هذه الفارق في إسبانيا 36 ضعفًا.

وأضافت وثيقة تقييم ترخيص الأندية: "لذلك، ينبغي النظر إلى قدرة منظمي المسابقات والهيئات الإدارية على تقليل الاختلال المالي من خلال مدفوعات التضامن وتوزيع جوائز مالية في هذا السياق".

يقول ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، إن نتائج التقرير "مشجعة" لأنها تثبت أن كرة القدم الأوروبية في طريقها إلى التعافي بعد أن تعرضت لضربات قاسية خلال جائحة كوفيد-19.

وقال: "بعد عقد من الزمن شهد واحدة من أصعب الفترات التي واجهتها رياضتنا ومجتمعنا، خرج كرة القدم الأوروبية في وضع قوي. نمت إيرادات الأندية بشكل مطرد على جميع الأصعدة، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الدوري الممتاز 30 مليار يورو في السنة المالية 2025".