الكشف عن السبب وراء اختيار راحيم ستيرلينج الانتقال إلى فينورد رغم إجراء محادثات مع توتنهام

ومع ذلك، يزعم التقرير أن ستيرلينج لم يكن راغبًا في الانتقال إلى نادٍ يفتقر إلى الاستقرار، حيث لم يمض سوى 24 ساعة على إقالة توماس فرانك من تدريب توتنهام، في حين أن النادي يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لا يفصله سوى خمس نقاط عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر. بينما قيل إن فان بيرسي كان عاملاً أساسيًا في إقناع ستيرلينج بالانتقال إلى هولندا، فقد أمضى أيضًا وقتًا مع شخصيات بارزة في عالم كرة القدم للتأكد من أن خطوته التالية هي الخطوة الصحيحة، بعد أن تم إنهاء عقده مع تشيلسي بالتراضي.

ونتيجة لذلك، وقع الجناح عقدًا محدودًا؛ فقد أراد النادي الهولندي أن يبقى لفترة أطول، لكنه حذر بشأن آفاق مستقبله المهني.