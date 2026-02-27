الكشف عن الحقيقة وراء اتصال برشلونة بهاري كين بشأن احتمال انتقاله من بايرن ميونيخ في الصيف

مع تجنب كين الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله، يزعم موقع CFBayernInsider أنه لا أساس من الصحة للتكهنات التي تشير إلى أن المهاجم المخيف رقم 9 سيتجه إلى كامب نو في الصيف.

ويقول الموقع: "هذا غير صحيح: برشلونة أجرى اتصالات أولية بشأن مستقبل هاري كين. هذه الشائعات منتشرة منذ أسابيع. ربما الشخص الذي أطلقها قال إنه أجرى اتصالات، وبالطبع يبدو الأمر مثيرًا للاهتمام عندما تحاول أن تصبح الرئيس القادم لبرشلونة وتقول إنك تريد جلب كين إلى النادي.

"ومع ذلك، لا يعرف هاري كين أي شيء عن أي اتصال من برشلونة. شقيقه تشارلي، الذي هو وكيل أعماله، لم يتلق أي اتصال من برشلونة أيضًا. وبالمثل، لم يسمع والده، الذي هو أيضًا جزء من فريق الإدارة، أي شيء عن هذا الأمر. لذلك، لا أعتقد أن هذا هو الحقيقة. لكنني أقدر أن هذا يبدو جيدًا جدًا من وجهة نظر برشلونة!

"في النهاية، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها هانسي فليك، مدرب برشلونة، عن هذا الأمر، فمن المحتمل أن تكون هذه الشائعة غير صحيحة! أود أن أضيف أن النادي مهتم بالتعاقد مع مهاجم، لكنه يبحث حاليًا عن جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. يبدو أن هاري كين فكرة رائعة، لكن من المستحيل أن يتم هذا الانتقال".