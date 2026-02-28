AFP
الكشف عن التكلفة التي سيتحملها مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي لإغراء لاعبين مستهدفين للانتقال مثل أنتوني جوردون وساندرو تونالي وتينو ليفرامينتو بالرحيل عن نيوكاسل
نجوم نيوكاسل مطلوبون
يُعتقد أن عددًا من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز تتنافس على لاعبي سانت جيمس بارك في محاولة لتفكيك فريق ماغبايز هذا الصيف. أدى انتقال ألكسندر إيساك إلى ليفربول في آخر يوم من فترة الانتقالات في سبتمبر، وهو انتقال حطم الرقم القياسي البريطاني، إلى زعزعة استقرار النادي، حيث يعتقد المنافسون أن بإمكانهم جذب نجوم نيوكاسل بعيدًا عن تاين.
ارتبط اسم أنتوني جوردون بشدة بالرحيل عن النادي، مع تردد أنباء عن عودته إلى ميرسيسايد. يراقب ليفربول اللاعب الدولي الإنجليزي في محاولة لتصحيح مشاكل الجناح الأيسر، التي نشأت عن رحيل لويس دياز إلى بايرن ميونيخ.
كما أبدى أرسنال ومانشستر يونايتد اهتمامهما بجوردون، في حين كان الغانرز قد فكروا في التعاقد مع لاعب الوسط ساندرو تونالي في آخر يوم من فترة الانتقالات في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصابة ميكيل ميرينو. بقي الإيطالي في النادي، لكن من المتوقع أن يغادر إلى نادٍ جديد في نهاية الموسم.
جوردون وتونالي ليسا النجمين الوحيدين في نيوكاسل اللذين يرغب في التعاقد معهما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، حيث يراقب مانشستر سيتي تينو ليفرامينتو في سعيه لتعزيز خط الدفاع الأيمن. برونو جيمارايس هو لاعب آخر يراقب سيتي، لكن إقناع قائد نيوكاسل بالرحيل عن النادي سيكون أسهل في القول منه في الفعل.
كما تم ربط مالك ثياو ونيك وولتمادي وجو ويلوك ولويس مايلي بالرحيل في الصيف.
الكشف عن السعر المطلوب لغوردون وغيمارايس وتونالي
وكشفت صحيفة "تيليغراف" عن السعر المطلوب المحتمل لكل لاعب في حال قرر نيوكاسل الاستفادة مالياً من نجومه المطلوبين. جوردون هو أحد لاعبين اثنين قد يطلب نيوكاسل مقابلهم 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار). عانى جوردون من تراجع مستواه هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في الدوري، لكنه لا يزال يحظى بمعجبين.
بالإضافة إلى ذلك، وقع لاعب إيفرتون السابق عقدًا طويل الأمد في أكتوبر 2024، ولا يوجد أي ضغط على نيوكاسل لبيع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. لاعب الوسط جيمارايس هو لاعب آخر قد يصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني، ولكن مثل جوردون، لا يوجد أي ضغط على النادي لبيع اللاعب البرازيلي، الذي يرتبط بعقد مع سانت جيمس بارك حتى عام 2029.
من غير المرجح أن يضغط جيمارايس من أجل الرحيل، على عكس تونالي، الذي من المتوقع أن يجلب ما بين 90 مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار) و 100 مليون جنيه إسترليني. وأثار وكيل اللاعب الإيطالي شائعات حول احتمال رحيله في الصيف، بقوله إن اللاعب الإيطالي سيقيم جميع خياراته في نهاية الموسم في وقت سابق من هذا الشهر.
ثياو هو أحد اللاعبين الجدد الذين كان مستقبلهم موضع تكهنات. انتقل الألماني إلى نيوكاسل قادمًا من ميلان العام الماضي، وكان بمثابة اكتشاف لفريق إدي هاو، حيث ورد أن يونايتد مهتم بالمدافع الذي سيكلف 80 مليون جنيه إسترليني (108 مليون دولار).
أما مواطنه وولتمادي، فقد ارتبط اسمه بالعودة إلى ألمانيا بعد موسم واحد فقط في إنجلترا. كان بايرن ميونيخ مهتمًا باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قبل انتقاله إلى نيوكاسل، ويُعتقد أنه لا يزال مهتمًا بالمهاجم الطويل القامة، ولكنه سيحتاج إلى دفع 69 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) لإعادته إلى الدوري الألماني.
ليفرامنتو وويلوك على وشك الرحيل
اللاعبان اللذان من المتوقع أن يغادرا الفريق في الصيف هما ليفرامينتو وويلوك. الأول مطلوب من قبل مانشستر سيتي، حيث يدرس فريق بيب جوارديولا خياراته في مركز الظهير الأيمن قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية، مع وجود مايكل كايودي لاعب برينتفورد كخيار محتمل للعملاق الإنجليزي.
رفض اللاعب الدولي الإنجليزي توقيع عقد جديد مع فريق هاو يضع فريق تاين في موقف حرج. ومع ذلك، لا يزال نيوكاسل يريد ما بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار) مقابل ليفرامينتو. موقف الماغبايز من ويلوك أكثر ليونة، حيث عانى لاعب الوسط من صعوبة في المشاركة بانتظام هذا الموسم. كان من المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا النادي الشهر الماضي، حيث كان كريستال بالاس يدرس التعاقد مع لاعب أرسنال السابق، لكنه بقي في النهاية في النادي وسجل هدفًا حاسمًا برأسه في التعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان في يناير.
من المرجح أن يقبل نيوكاسل عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) لويلوك، حيث تراجع لاعب الوسط في الترتيب تحت قيادة هاو. أحد لاعبي الوسط الذين لن يغادروا في أي وقت قريب هو مايلي، حيث أن لاعب الأكاديمية غير معروض للبيع. ربما بسبب صعود إليوت أندرسون إلى النجومية مع نوتنغهام فورست، فإن نيوكاسل حريص على تجنب تكرار ذلك مع مايلي الذي من غير المرجح أن يغادر.
الماغبايز يتعثرون في الدوري
نيوكاسل يأمل ألا تشتت أحاديث الانتقالات انتباه اللاعبين في الوقت الذي يسعون فيه للعودة إلى طريق الانتصارات. ورغم فوز الماغبايز بأربعة من آخر خمس مباريات تنافسية بعد فوزهم 3-2 على قاراباغ في منتصف الأسبوع، إلا أنهم خسروا أربعة من آخر خمس مباريات في الدوري.
ويأمل الفريق في العودة إلى المسار الصحيح في الدوري المحلي عندما يستضيف إيفرتون بعد ظهر السبت، بعد أن خسر إيفرتون آخر مباراتين له في الدوري الممتاز.
