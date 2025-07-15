الكرة الذهبية | احذر من أصدقائك ألف مرة يا ديمبيلي .. سيناريو فينيسيوس القاسي ليس ببعيد والأمل في ثغرات مبابي وصلاح ولامين يامال!

هل يتكرر فخ "التفتيت" مع النجم الفرنسي؟

فرض النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، نفسه بقوة على ساحة المنافسة على الكرة الذهبية لموسم 2024-2025، بعد ثلاثية محلية حققها مع الفريق الباريسي وكسر عناد دوري أبطال أوروبا، ليضع اسمه في مقدمة المتصارعين على الذهب في حفل "فرانس فوتبول" المرتقب.

ووسط هذا الزخم من الإنجازات، بدا ديمبيلي وكأنه يعيش ذروة مستواه الفني، ما جعله في قلب النقاشات حول الكرة الذهبية، إن كان سيظفر بالجائزة أو لا، فهذا أمر تحكمه تفاصيل دقيقة في التصويت، لكن لا شك أنه فرض نفسه بقوة في المشهد العالمي هذا الموسم.

إلا أن أكثر ما يخشاه ديمبيلي لن يكون منافسيه على الإطلاق بل 3 لاعبين يعيش معهم اليوم بيومه ورفع معهم الكؤوس في هذا الموسم الذهبي، وهم المغربي أشرف حكيمي، الفرنسي الشاب ديزيري دوي، والبرتغالي فيتينيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الثلاثي ساهم مع ديمبيلي بشكل مؤثر في كل إنجازات باريس سان جيرمان هذا الموسم، بل ومنهم من قام بإنجازات خارج إطار الفريق الفرنسي، مثل فيتينيا الذي فاز مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية.

وهنا يكمن الخطورة على حلم ديمبيلي في حصد الكرة الذهبية، لأن سيناريو تفتيت الأصوات بين الفئة الغالبة التي ترى أحقية أن تذهب الجائزة للاعب من الفريق الباريسي، بعد هذا الموسم الاستثنائي، قد يحدث وبقوة مع تعدد الآراء بأفضلية أي من الأسماء المذكورة والتي يستحق بالفعل كل منها أن يستحوذ على كم كبير من الأصوات بسبب ما قدمه.