الكاميرات وحركة الشفاه تكشف.. الغضب يتصاعد في ريال مدريد ومبابي غير راضٍ عن الأداء!

غضب مبابي بدأ مبكرًا، واشتعل أكثر مع كل دقيقة، النجم الفرنسي بدا غير متفهم لتراجع زملائه في الضغط، ولا للارتباك الدفاعي الذي سمح لإلتشي بالتقدم ثم التعادل.

وانفجر غضبه الحقيقي عند لقطة الهدف الثاني المثير للجدل، الذي بدأ باحتكاك بين فينيسيوس جونيور وحارس إلتشي إنياكي بينيا.

مبابي توجّه لزملائه بكلمات حادة: "الحارس واصل اللعب، هيا يا فيني، لا بد أن نسجل".

ومع تكرار إهدار الوقت من لاعبي إلتشي، فقد الفرنسي أعصابه خصوصًا مع تأخر الحكم في اتخاذ الإجراءات: "لقد ضاع الكثير من الوقت… إذا كان لا يستطيع الاستمرار فليخرج".

ومع صافرة النهاية، ذهب مبابي مباشرة نحو الحكم مطالبًا بتفسير عدم إضافة دقائق كافية: "اشرح لي… اشرح لي!"، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه.

كاميرات Movistar+ التقطت أيضًا حوارًا آخر يعكس حجم الضغط النفسي الذي يعيشه اللاعبون. هذه المرة بين الحارس البديل أندري لونين، والصاعد راؤول أسينسيو، والقائد فيديريكو فالفيردي. بعد الهدف الثاني لإلتشي، تساءل أسينسيو بدهشة: "لماذا سددها.. تيبو؟".

سؤال ظلّ بلا إجابة، لكنه أظهر حالة فقدان الثقة والتساؤلات الكثيرة داخل الفريق منذ بداية الموسم.