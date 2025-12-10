FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
أحمد مجدي

رغم القيود التي فرضها برشلونة لمنع تكرار كارثة 2022.. جمهور فرانكفورت يعيد غزو "كامب نو!"

الجمهور الألماني فعل ما يحلو له داخل "سبوتيفاي كامب نو"

تحوّل مساء عودة دوري أبطال أوروبا إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" إلى تجربة مرعبة بالنسبة لعدد كبير من جماهير برشلونة، بعد الأحداث العنيفة التي تسبّب بها مشجعو آينتراخت فرانكفورت الألمان، الذين أحدثوا حالة من الفوضى والرعب في المدرجات، رغم الإجراءات التي اتخذها النادي الكتالوني لمنع تكرار “كارثة 2022” الشهيرة، حين غزت جماهير النادي الألماني مدرجات الكامب نو بأعداد ضخمة.

هذه المرّة حاول برشلونة تطويق الأزمة عبر حصر بيع التذاكر في أعضاء النادي فقط، إلا أنّ الاحتقان عاد ليطل برأسه مع بداية المباراة، بعدما نجح المئات من مشجعي آينتراخت في الوجود بالمناطق المخصصة لهم… ثم بدأوا في إثارة الفوضى. "مررنا بلحظات من الخوف"، هكذا يروي “بابلو”، مشجع برشلوني يبلغ من العمر 39 عاماً، كانت مقاعده ملاصقة للمنطقة المخصصة للضيوف.

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    بداية الانفجار

    يوضح بابلو في تصريحات لصحيفة "سبورت" أنّ المدرج الألماني كان محاطاً بحاجز زجاجي سميك وضعته إدارة الملعب لتفادي الاحتكاك بين الجماهير. لكن بمجرد تسجيل آينتراخت هدفه الأول، انقلبت الأجواء رأسًا على عقب.

    يقول: "بدؤوا في ضرب الحاجز بقوة حتى تحطّم. بعدها انهالت علينا الزجاجات والبيرة والولّاعات والعملات المعدنية".

    ولم تتوقف الاعتداءات عند لحظة الهدف؛ إذ تقول إحدى مشجعات برشلونة، رفضت ذكر اسمها، إنّ الاستفزازات بدأت قبل صافرة البداية: "كانوا يضربون الحاجز ويهتفون ضد البارسا، وبعد تسجيل الهدف أشعلوا الشماريخ، وشاهدت ناراً تتطاير قرب المدرج".

    • إعلان

  • غياب الشرطة

    ورغم أن الملعب بدا ممتلئًا بعناصر الأمن، إلا أن الإحساس العام لدى الجماهير الكتالونية كان أن أحداً لا يتدخل.

    تقول المشجعة: "سأل عدد من جماهير برشلونة أفراد الأمن: هل ستفعلون شيئًا؟ لكنهم كانوا يردون: نحن لا نملك أي أدوات، إذا لم تتحرك الشرطة فلا يمكننا فعل شيء".

    وتكشف أن عدداً من عناصر الأمن أنفسهم أصبحوا هدفًا للإهانات والتهديدات من قبل الجماهير الألمانية. وتروي حادثة صادمة: "كان مشجع ألماني يوجّه إشارات مهينة لموظفة أمن شابة، بينما كان جمهور برشلونة يحاول حمايتها".

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    تدخل متأخر

    اضطرت شرطة كتالونيا (موسوس ديسكوادرا) للتدخل في الدقيقة 80 تقريبًا، بعد أن أصبح الحاجز مدمرًا بالفعل وبات خطر اقتحام المدرج الكتالوني قريبًا جدًا.

    يقول بابلو: "كنت مبللًا تمامًا من البيرة. اضطررت لارتداء غطاء الرأس. أحد أصدقائي كان قريبًا من الفتحة التي تركها الحاجز المكسور وكان يخشى أن ينقضوا عليه".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • مشجعون متخفّون!

    ورغم القيود الصارمة على بيع التذاكر، نجح عدد من جماهير آينتراخت في التسلل إلى مناطق مختلفة من الملعب، عبر شراء تذاكر معروضة في السوق السوداء.

    يكشف بابلو: "كنت أرى مشجعين ألمان يرتدون قمصان برشلونة ليجلسوا في أماكن لا تخصهم. كان الأمن يطردهم واحدًا تلو الآخر حين يشير جمهور برشلونة عليهم".

    ويضيف أنّ الأمن ركّز بشكل خاص على من يرتدون أزياء غير معتادة بالنسبة لمشجع برشلوني في مباراة من دور المجموعات، ما جعل الأمر دليلًا واضحًا على هوية المتسللين.

    الفوضى لم تقتصر على المدرج القريب من الضيوف؛ إذ ظهرت مجموعات ألمانية صغيرة في المدرج الجانبي وحتى في أماكن مخصصة لكبار المشجعين.

    تقول مشجعة أخرى: "عند تسجيل هدف آينتراخت، وقف بين 15 و20 مشجعًا ألمانيًا واحتفلوا بطريقة استفزازية للغاية. أشرنا عليهم واحدًا تلو الآخر حتى جاء الأمن وأخرجهم".

    باتت اللحظة الأخطر عندما أشعل "ألتراس آينتراخت" الشماريخ داخل المدرج.. يوضح بابلو: "أشعلوا الشماريخ خلال الاحتفال، ثم رمى أحدهم واحدة باتجاهنا. كان المشهد مخيفًا بحق".

    وتشير المشجعة الأخرى إلى أن أنظمة التفتيش في الملعب كانت ضعيفة للغاية: "يمنعون جمهور برشلونة من إدخال زجاجة مياه بلا غطاء، بينما يسمحون بدخول شماريخ كاملة خُبئت في ملابسهم!".

    أكد نادي برشلونة لاحقاً أنه طرد 10 مشجعين ألمانيين فقط من المدرجات بعد ضبطهم متخفّين، لكن النادي أوضح أيضًا أنه لم يستطع طرد أي مشجع من المدرج المخصص للضيوف، لأن المسؤولية المباشرة عن تلك المنطقة تقع فقط على أمن الملعب، لا إدارة النادي.

    ما حدث في كامب نو كان بمثابة تذكير جديد بأن الملاعب الأوروبية ما زالت مهددة بمشاهد فوضى وعنف عند مواجهة بعض الجماهير المتطرفة.

    جماهير برشلونة خرجت من الملعب وهي تتساءل: كيف حدث كل هذا رغم القيود؟ وكيف يمكن ضمان ألا يتكرر في المستقبل؟.

    ومع ذلك بقي الشعور الأبرز هو أن أكثر من 90 دقيقة من كرة القدم تحوّلت إلى ليلة عاش فيها آلاف أعضاء برشلونة ومشجعيه خوفًا حقيقيًا… في ملعبهم وبين جدرانه التي اعتقدوا أنها الأكثر أمانًا في أوروبا!.

الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت crest
آينتراخت فرانكفورت
فرانكفورت
أوجسبورج crest
أوجسبورج
أوجسبورج
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
أوساسونا crest
أوساسونا
أوساسونا
0