"القواعد مختلفة!" - رافينها يلمح إلى وجود مؤامرة تحكيمية بعد أن ادعى برشلونة أنه "ضحية الجميع" عقب الجدل الذي أثارته مباراة جيرونا

كان الديربي الكتالوني يُعتبر لحظة حاسمة في سباق اللقب، لكنه انتهى بمشاهد من الغضب الشديد للزوار. بدا برشلونة مسيطراً بعد أن افتتح باو كوبارسي التسجيل، لكن المباراة انقلبت رأساً على عقب خلال شوط ثانٍ محموم. جاءت نقطة التحول في الدقيقة 86 عندما سجل فران بلتران هدفًا لجيרונה. أحاط لاعبو برشلونة على الفور بالحكم سيزار سوتو غرادو، مدعين أن كلاوديو إيشيفيري قد داس على قدم جول كوندي أثناء الهجمة.

على الرغم من الاحتجاجات العنيفة والتأثير الواضح على اللعب، تم اعتماد الهدف دون الرجوع إلى شاشة VAR. أثار هذا القرار غضب مقاعد البدلاء في برشلونة وإحباط اللاعبين بشكل واضح. بالنسبة لفريق كان شبه مثالي تحت قيادة فليك هذا الموسم، لم يكن الانهيار بمثابة فشل تكتيكي بقدر ما كان نتيجة لعوامل خارجية، مما مهد الطريق لأسبوع من التدقيق المكثف في مستوى التحكيم في الدوري الإسباني.