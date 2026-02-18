نشر "القرود" على حسابه الرسمي قبل مواجهة ريال مدريد .. بنفيكا في مرمى "اتهامات مزيفة" بشأن واقعة العنصرية المزعومة بين فينيسيوس وبريستياني

ريال مدريد حل ضيفًا على الفريق البرتغالي أمس الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بهدف نظيف، سجله فيني في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.

لكن تفجرت أزمة بعد هذا الهدف، حيث احتفل فيني بهدفه أمام مدرجات جمهور بنفيكا، ثم زعم البرازيلي أن منافسه الأرجنتيني بريستياني وجه له كلمات عنصرية، ما أوقف المباراة في بداية الشوط الثاني.

وبحسب شهادة عدد من لاعبي الميرينجي فإن بريستياني نعت فيني بـ"القرد"، فيما ينفي الأرجنتيني وزملاؤه حدوث ذلك، زاعمين أنه وصفه بـ"الشاذ" فقط.