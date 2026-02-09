Getty
"القرار قد اتخذ بالفعل" - وكيل إندريك يؤكد خطط نجم ريال مدريد للمستقبل بعد انتهاء فترة إعارته إلى ليون
إندريك يزدهر في فرنسا
يستمتع إندريك بالحياة في فرنسا بعد انتقاله على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير. اتخذ اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا هذه الخطوة بعد أن عانى من قلة فرص اللعب ولم يشارك سوى في مباراة واحدة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم. سرعان ما ترك بصمته في فرنسا، حيث سجل تمريرة حاسمة في أول مباراة له ضد بريست، تلاها بثلاثية. أدت أدائه إلى تكهنات بأن المدرب باولو فونسيكا يريد الاحتفاظ بإندريك بعد نهاية الموسم.
وكيل إندريك يصحح المعلومات
رد فريتاس على هذه الأحاديث وأوضحت أن إندريك سيعود إلى مدريد. وقال لـ Win Win: "تم إعارة إندريك إلى ليون لمدة ستة أشهر. وقد تم اتخاذ القرار بالفعل وسيعود إندريك إلى ريال مدريد في نهاية الموسم. لا يوجد أي غموض أو سر في هذا الأمر. الاتفاقية هي مجرد إعارة، دون خيار الشراء، لذا سيعود إندريك. ماذا سيحدث في الموسم المقبل؟ لا يمكنني التنبؤ بذلك، لكن يمكنني أن أقول لكم إن إندريك سيكون مرة أخرى لاعبًا في ريال مدريد في نهاية هذا الموسم".
تحدث وكيل اللاعب البرازيلي أيضًا عن الفترة التي قضاها في ريال مدريد، موضحًا سبب اعتقاده بأن إندريك وجد صعوبة في الحصول على فرصة للعب في سانتياغو برنابيو. وأضاف: "لم يواجه إندريك أي مشاكل في التكيف. سجل هدفًا في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا، وأول مباراة له في الدوري، وأول مباراة له في الكأس. لم يلعب إندريك سوى بضع دقائق في ريال مدريد لأنه عندما وصل إلى النادي، وإذا نظرت إلى المهاجمين هناك، ستجد أن ثمانية من أفضل 10 لاعبين في العالم يلعبون في ريال مدريد. فينيسيوس جونيور، الفائز بجائزة FIFA The Best. مبابي، لاعب مذهل واستثنائي. جود بيلينغهام، لاعب رائع قادر على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. رودريغو، لاعب يقرر مصير العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا المهمة.
"من الطبيعي تمامًا أن يصل لاعب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا إلى نادٍ مثل هذا ويحصل على دقائق لعب محدودة. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن إندريك لم يبدأ الموسم مع بقية اللاعبين. لم يسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية وكان مصابًا. في نادٍ مثل ريال مدريد، عندما تغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، من الطبيعي جدًا أن تواجه صعوبة في العودة للعب مرة أخرى".
بطاقة حمراء لإندريك
عاد إندريك إلى أرض الواقع بعد بداية قوية، حيث حصل على بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه 1-0 على نانت. قام المراهق بركل ديماين تابيبو، مما أدى إلى حصوله على بطاقة صفراء ثانية، قبل أن يرفعها VAR إلى بطاقة حمراء مباشرة. سارع فونسيكا إلى الدفاع عنه بعد المباراة، قائلاً للصحفيين: "بالنسبة لي، كان ذلك قاسياً للغاية، قاسياً للغاية. كانت هناك مخالفة واضحة قبل ذلك. لم يكن لاعب نانت ينوي اللعب بالكرة، بل كان ينوي إعاقة إندريك. الشيء الثاني الذي أريد قوله هو أن هذه هي المباراة الثالثة التي يبدأ فيها الخصم المباراة بعدوانية شديدة تجاه إندريك. كنت أعتقد أن هذه الأمور أصبحت من الماضي، لكن النية كانت واضحة. كانوا ينوون حقًا ترهيب إندريك. يجب على الحكام حماية موهبة لاعب مثل إندريك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيتم معاقبة إندريك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها، ومن المتوقع أن يصدر القرار يوم الأربعاء. سيغيب عن مباراة واحدة على الأقل، وهي مباراة الأحد ضد نيس، ويأمل ألا يتم تمديد إيقافه إلى مباراتين.
