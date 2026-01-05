القدية تحسم جدل الاستحواذ على النصر بالتعاون مع كريستيانو رونالدو .. وعائلة ابن طلال تتوعد: الله يعين منافسي الهلال!

في منتصف عام 2023، أُعلن بشكل رسمي استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية الرباعي الكبير: الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، مع بقاء الـ15% المتبقية تحت تصرف وزارة الرياضة.

لكن منذ أواخر عام 2025، تتحدث تقارير صحفية قوية عن اتخاذ الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي بنادي الهلال، خطوات جادة نحو الاستحواذ على الهلال بنسبة 100%، لتخصيصه بالكامل.

على الجانب الآخر، حيث قطب الرياض الثاني "نادي النصر"، زعم البعض أن شركة "القدية" الشريك الاستراتيجي للعالمي والهلال على حدٍ سواء، تسعى لشراء 85% من ملكة الأول، على أن يستحوذه القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو على الـ15% المتبقية.