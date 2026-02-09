Getty/GOAL
"القبعات لا تضمن الفوز تلقائيًا" - لورا وودز تنتقد إيني ألوكو بعد انتقاد اللاعبة السابقة في منتخب "الأسود" لإيان رايت بشأن تعليقاته على كرة القدم النسائية
ألوكو انتقد أسطورة أرسنال رايت
أثارت ألوكو جدلاً في أبريل 2025 عندما أخبرت المهاجم الإنجليزي السابق رايت أنه يجب أن يكون على دراية بـ "مدى تأثيره على كرة القدم النسائية". وادعت أن وجود رايت يجعل من الصعب على المحللات الرياضيات دخول هذا المجال.
وقد اعتذرت منذ ذلك الحين، لكن رايت رفض قبول موقفها - حيث انحاز الكثيرون إلى أسطورة آرسنال. عادت ألوكو إلى التحدث مرة أخرى، وشعرت وودز بالحاجة إلى الرد على التعليقات التي تعتقد أنها لا تفيد أحدًا.
وودز يرد على أحدث ادعاءات ألوكو
وقالت في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي: "القبعات لا تضمن الفوز التلقائي ولا تجعل منك محللاً رائعاً. إن طريقة تواصلك وتعبيرك عن نفسك وإجراء أبحاثك وإعلام جمهورك ومدى محبتك للناس والتناغم بينك وبين أعضاء اللجنة هم ما يجعل منك محللاً رائعاً.
"يجب أن تكون مباريات النساء من قبل النساء وللنساء" هي واحدة من أكثر العبارات الضارة التي سمعتها. فهي لن تؤدي فقط إلى إعاقة تقدم الرياضة النسائية، بل ستؤدي إلى إعاقة تقدم المحللين النسائيين في جميع أشكال اللعبة.
"إذا كنت تريد تنمية شيء ما، فلا تحجبه. نريد تشجيع الصبية والرجال على مشاهدة كرة القدم النسائية أيضًا، وليس فقط الفتيات والنساء. وعندما يرون شخصًا مثل إيان رايت يأخذ الأمر على محمل الجد كما يفعل، فإنهم يحذون حذوه. هكذا تنمي رياضة ما".
ما قالته ألوكو عن المحللين الذكور في كرة القدم النسائية
عملت ألوكو جنبًا إلى جنب مع وودز كجزء من فريق ITV الذي غطى نجاح فريق Lionesses في الدفاع عن لقب بطولة أوروبا في عام 2025. لم تعمل في المباراة النهائية، حيث انضمت رايت إلى كارين كارني وإيما هايز على الشاشة.
كان المدافع السابق لمانشستر سيتي نيدوم أونوهو جزءًا من فريق BBC، حيث قالت ألوكو في برنامج "90s Baby Show" عند بث آخر شكاواها: "في العام الماضي، في نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات، كنت جالسة في المدرجات، ولم أكن مع ITV في المباراة النهائية. كانت فرح ويليامز بجواري. فرح ويليامز لعبت 170 مباراة مع منتخب إنجلترا.
"القناتان اللتان حصلتا على حقوق البث هما ITV و BBC. في BBC، لديك إيلين وايت وستيف هوغتون ونيدوم أونوهو. لا أقصد الإساءة إلى نيدوم أونوهو، ولا أملك أي شيء ضده، ولا أعرف ما إذا كان قد لعب مع إنجلترا أم لا. أنت في اللجنة الرئيسية لنهائي إنجلترا للسيدات.
"لننتقل إلى ITV، أنا في المدرجات مع 105 مباراة دولية، لذا لديك امرأتان مع 290 مباراة دولية، شيء سخيف، أليس كذلك؟ صحيح ITV، إنه إيان رايت وإيما هايز وكاز كارني.
"إذن من بين ستة مقاعد، ذهب اثنان إلى رجال، بينما لديك 290 (مباراة دولية) جالسة في المدرجات. لم أشارك أبدًا في نهائي، وربما سأجد صعوبة في التفكير في أي امرأة، أو محللة رياضية، شاركت في نهائي كبير للرجال.
"أنا أتحدث عن المحللين، لذا هناك شيء غير صحيح هنا. لماذا لا يوجد أشخاص مثلي ومثل فاز (فارا)؟ لا أقصد الإساءة إلى إيان أو إليهم، أنا فقط أقول بشكل عام أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية بذلك."
وأضافت ألوكو: "من وجهة نظري، لم نمر بكل تلك الدماء والعرق والدموع لكي تحتل النساء الآن المرتبة الثانية في رياضتنا. ماذا نفعل؟ يجب أن تكون لعبة النساء من النساء وللنساء. يجب على الحلفاء الذكور دعم ذلك تمامًا، ولكن عندما يصل الأمر إلى النقطة التي تكون فيها الشخصية الرئيسية في العرض، فإننا نكرر فقط الأشياء الأبوية التي كنا نحاربها.
"من يزعجه ذلك، يزعجه. لطالما كنت حريصة على حماية كرة القدم النسائية. كنت أمارس كرة القدم النسائية عندما لم يكن هناك عائد مادي من ممارستها. الآن نحن نجني الثمار، وأنا أعتقد أن النساء يجب أن يفوزن الآن".
وتابعت حديثها عن تجاهلها في الأدوار الرئيسية في كرة القدم الرجالية: "الفرص المحدودة في كرة القدم النسائية يتم الاستحواذ عليها الآن من قبل الرجال، لكننا لا نستطيع الدخول في كرة القدم الرجالية والاستحواذ على نفس الفرص. نحن عالقون. لا يمكنني أبدًا تقديم نهائي الرجال. الطريقة الوحيدة التي تتيح لي فرصة تقديم نهائي هي نهائي النساء، والآن لا يمكنني تقديم نهائي النساء.
"ما أمثله بالنسبة للفتيات الصغيرات اللواتي يرغبن في أن يصبحن لاعبات كرة قدم أو مذيعات، هو أكثر بكثير مما يمثله إيان رايت. مرة أخرى، أنا لا أنتقد إيان رايت، الأمر لا يتعلق به حتى، يمكن أن يكون أي رجل. من المهم جدًا أن نراقب الفرص المتميزة. المشكلة التي أواجهها مع إيان هي أنه في منصبه، عليه أن يدرك ما أقوله".
ألوكو يتلقى عروضاً محدودة منذ أن عبر عن رأيه
نشرت ألوكو على حسابها في إنستغرام، مع تأكيد أن رايت لا يريد قبول اعتذارها: "بقدر ما كنت لا أريد أن أستمر في الحديث عن إيان رايت بعد تسعة أشهر، فإننا في هذا الموقف لأن الناس يستخدمون اسمه كسلاح ضدي، وأنا لست على استعداد لقبول ذلك بعد الآن. استخدام اسم إيان رايت كسلاح ضدي هو السبب في أننا ما زلنا نتحدث عنه.
"الحقيقة هي أننا أتيحت لنا فرصة قبل تسعة أشهر لتهدئة الموقف، وإجراء محادثة ناضجة والتحدث عن وجهات نظرنا. عندما اعتذرت لإيان رايت علنًا وسرًا، أتيحت له فرصة لإظهار اللباقة والتضامن الذي أظهره تجاه العديد من الأشخاص الآخرين، وإثبات أنه الحليف الذي يدعي أنه هو.
"لسوء الحظ، قوبلت صدقي وتواضعي بعدم الاحترام. قال: "لا أقبل اعتذارك" وأعطى الضوء الأخضر لجميع هؤلاء الأشخاص الآخرين للانقضاض عليّ ومواصلة إساءة معاملتي بسبب رأيي".
وأضافت: "أريد أن أعلن علنًا أنني كنت دائمًا منفتحة على إجراء محادثة نتبادل فيها وجهات النظر، ونتحدث، ونمضي قدمًا - هذا هو موقفي.
أشعر بخيبة أمل قليلاً لسماع أن هناك قراراً فعلياً يتعين على الناس اتخاذه، وهو قرار طفولي، وهو "لا أريد العمل معها". لن أستخدم أبداً امتيازي لأقول "لا أريد العمل مع تلك الشخصية". أنا منفتحة للحوار. إذا حدث ذلك، فهذا رائع، وإذا لم يحدث، فالحياة تستمر".
تدعي ألوكو أنها تلقت عروضاً محدودة منذ أن تحدثت علناً ضد رايت. ستكون البطولة الدولية الكبرى التالية في كرة القدم النسائية هي كأس العالم 2027 - التي ستقام في البرازيل. تستمر المسابقات المحلية والقارية في الوقت الحالي، مع سباقات مثيرة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات ودوري أبطال أوروبا في 2025-26.
