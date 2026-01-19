"بعد تصعيد القادسية في أزمة تغيير القائمة".. حسم جدل سحب الـ3 نقاط من الأهلي رسميًا

في أعقاب مباراة الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ قدّم نادي القادسية شكوى ضد نظيره الأهلي، بحجة تغيير الراقي لـ"قائمته الرسمية" المُعلن عنها.

وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

ومن ناحيته.. تمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.

ووسط هذا الشد والجذب؛ رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي شكوى القادسية ضد الأهلي، ليقوم فارس الشرقية بـ"الاستئناف" رسميًا.