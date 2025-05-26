شكرًا القادسية وآسفون يا الفتح | الهلال "يأكل بيده" في موسم ذل به عزيز القوم .. والنصر "المغرور" يتعلق برقبة الاتحاد!

أبرز ملامح الجولة الأخيرة من دوري روشن 2024-2025..

حتى وإن حُسم بطل دوري روشن السعودي 2024-2025 قبل النهاية بجولتين، فالإثارة هنا لا تنتهي، فكنا على موعد مع صراع الوصافة والبحث عن بطاقة التأهل الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بعد تأهل الأهلي؛ بطل النخبة الحالية من البطولة القارية، والاتحاد؛ بطل دوري روشن الموسم الجاري، بشكل رسمي.

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هذا الثنائي "الأهلي والاتحاد" لحق به اليوم الإثنين، الهلال حاجزًا المقعد الثالث والأخير في النخبة الآسيوية لنفسه، موجهًا صفعة قوية للنصر، الذي حتى "صفع نفسه" قبل أن يصفعه الزعيم!

اليوم الإثنين، لُعبت الجولة الأخيرة من دوري روشن 2024-2025، والتي شهدت تحقيق الهلال الفوز أمام القادسية بثنائية نظيفة، سجلها أليكساندر ميتروفيتش "ضربة جزاء"، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 25 و69 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 75 محتلًا وصافة جدول الترتيب ومن ثم التأهل للنسخة المقبلة من النخبة الآسيوية.

أما القادسية فتجمد رصيده عند النقطة 68، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، وأمامه أمل وحيد للتأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2، ألا وهو التتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلتقي الاتحاد في 30 من مايو الجاري.

على جانب آخر، كان النصر يلعب مباراة مصيرية أخرى مع الفتح، لكنه فاجأ جمهوره بسقوطه مهزومًا بثلاثية مقابل هدفين.

العالمي تقدم أولًا بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، لكن الفتح عادل النتيجة بهدف في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول عن طريق ماتياس فارجاس.

ومن جديد، أعاد ساديو ماني التقدم للنصر بهدف في الدقيقة 75، لكن النموذجي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 81 و6+90 عن طريق مراد باتنا وماتشادو.

بذلك، تجمد النصر عند النقطة 70 في المركز الثالث بجدول الترتيب، وارتفع رصيد الفتح للنقطة 39 في المركز العاشر.

وفي السطور التالية دعونا نستعرض سويًا أبرز ملامح تلك المواجهتين؛ الهلال أمام القادسية، والفتح أمام النصر..