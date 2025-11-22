Franck Kessie Ahli Qadsiah 2025-2026Getty
أزمة السوبر ليست الأخيرة .. القادسية يرفع احتجاجًا جديدًا ضد الأهلي!

الأزمة مستمرة بين الأهلي والقادسية قبل "الكلاسيكو" الثالث..

في ظل الجدل الدائر حول الأزمة القانونية لبطولة كأس السوبر السعودي، قررت إدارة نادي القادسية، الدخول في مواجهة مع الأهلي، بعد رفع احتجاج رسمي جديد ضد النادي الغربي.

الاحتجاج المُقدم من نادي القادسية، أعاد إلى الأذهان، القضية الدائرة حول أزمة كأس السوبر السعودي، والتي وصلت إلى مركز التحكيم الرياضي، في مطالبة بـ"سحب" اللقب من الراقي.

    الأهلي "كعبه عالي" على القادسية

    واستهل الفريقان مواجهات الموسم الجديد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، التي أقيمت في مدينة هونج كونج، فيما حقق الراقي حينها انتصارًا عريضًا بنتيجة (5-1).

    الأهلي شارك في هذه البطولة، بدعوى من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، باكتساح القادسية، ثم التتويج باللقب، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح.

    وتجدد اللقاء بين الفريقين، الجمعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ليحقق الأهلي فوزًا بنتيجة (2-1 على ملعب الإنماء بجدة)، رغم النقص العددي بطرد زياد الجهني، حيث وقع جالينو وفرانك كيسييه على ثنائية الراقي، بينما سجل عبد الله آل سالم هدف القادسية.

  • احتجاج "قدساوي" جديد

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي القادسية قررت رفع احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الأهلي، بحجة تقديم الأخير لقائمة لاعبين تختلف - نسبيًا - عن نظيرتها التي شاركت في مباراة الجمعة.

    وأشار القادسية إلى وجود "خطأ إداري" يتعلق بقائمة الأهلي، فيما يتعلق بتقديم أسماء قبل المباراة، تختلف عن الأسماء التي خاضت المواجهة فعليًا، فيما قرر القادسية تقديم الاحتجاج بعد نهاية المباراة.

    وماذا عن أزمة السوبر؟

    وبدأت أزمة بطولة كأس السوبر، حينما رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبة القادسية بالتأهل المباشر إلى النهائي، بداعي انسحاب "منافسه" الهلال، وفق ما أسفرت عنه قرعة البطولة، فيما اعتمد الاتحاد على بنود تعاقدية تلزم إقامة ثلاث مباريات، ليقرر حينها دعوة الأهلي، ليشارك بديلًا عن الأزرق.

    وقبل ساعتين من إقامة المباراة النهائية، أصدرت لجنة الاستئناف، التابعة للاتحاد السعودي، قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مع اعتبار الهلال خاسرًا لمباراة القادسية بنتيجة (0-3)، وحرمانه من المباريات المتبقية في كأس السوبر.

    حينها رد الاتحاد السعودي على قرار لجنة الاستئناف، بالتوضيح بأن لجنة المسابقات اتخذت قرارًا نظاميًا وغير قابل للاستئناف، فيما يتعلق بمشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، وفقًا لنص المادة (4/6) من لائحة المسابقات والبطولات، كما وضح أن قرار اللجنة، فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من نادي الهلال، قابل للطعن أمام مركز التحكيم السعودي، وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي.

    ورغم ذلك، إلا أن القادسية استند على قرارات لجنة الاستئناف، ليطالب مركز التحكيم الرياضي، بإلغاء نتيجة النهائي، بداعي أن تعيين الأهلي كبديل للهلال، هو إجراء غير قانوني أثر على مجريات البطولة، ليطلب إعادة المباراة النهائية، لتكون بينه وبين النصر، ضمانًا لحقوقه المشروعة.

  • تطورات الأزمة .. قرار من مركز التحكيم الرياضي

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، خلال الساعات الماضية، بأن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض طلب نادي الهلال، بتغيير المحكم المرجح عبد الرحمن العبد الكريم، المقدم من قِبل النادي العاصمي في قضية كأس السوبر.

    وكان الهلال قد اعترض على اختيار العبد الكريم بداعي عمله سابقًا في رئاسة غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم، فيما تم رفض طلب الزعيم أيضًا، ضد أحمد أبو عمارة، ممثل الاتحاد السعودي، بداعي عمله في الإدارة القانونية بالمؤسسة، فضلًا عن اختياره دائمًا كمحكم له.

    وفي هذا السياق، أشارت "عكاظ" إلى أن مركز التحكيم اتخذ قراره برفض طلب دخول نادي القادسية في القضية المنظورة حاليًا، والتي رفعها الهلال اعتراضًا على القرارات الصادرة ضده من لجنة الاستئناف، حيث يرى المحكمون بأن القادسية لا يحق له الدخول في القضية، لعدم رفعه احتجاجًا فور نهاية مباراة الأهلي في كأس السوبر، وبالتالي تم رفض الطلب بشكل مباشر.

    الأهلي والقادسية في موسم 2025-2026

    ونجح الأهلي في استعادة مسار الانتصارات مع مدربه ماتياس يايسله، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، ليحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات؛ سواءً أمام السد القطري (2-1) في دوري أبطال آسيا للنخبة، أو على حساب الاتحاد (1-0) والقادسية (2-1)، في دوري روشن السعودي.

    الأهلي استهل الموسم متوجًا بلقب كأس السوبر، فيما يواصل سلسلة اللاهزيمة في دوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن الراقي تعرض لهزيمة وحيدة - حتى الآن - في الموسم، وكانت ضد بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، في نهائي كأس القارات الثلاث، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.

    أما عن القادسية، فإن ثنائية الأهلي كتبت الخسارة الثانية لكتيبة ميشيل جونزاليس، في دوري روشن، لينجح الراقي في انتزاع المركز الرابع منه، بعد مرور تسع جولات.

    القادسية قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في دوري أبطال الخليج، قبل بداية الموسم، ليكتفي بالمشاركة في الدوري وكأس الملك، فيما يحل "بنو قادس" في المركز الخامس بالدوري، بينما تأهل إلى ربع النهائي، ليتجدد لقاؤه مع الأهلي، للمرة الثالثة.

