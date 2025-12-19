قبل فوز ترامب بها .. طلبات غريبة من البيت الأبيض تزيد الجدل حول جائزة الفيفا للسلام!

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن خطوة غير مسبوقة، خلال حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، عندما تم كشف النقاب عن استحداث جائزة السلام.

وفي قلب مركز كينيدي للفنون الاستعراضية في واشنطن، قرر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس اتحاد الفيفا، الإعلان عن منح جائزة السلام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن فعاليات قرعة المونديال الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخه.

ولكن، يبدو أن هناك بعض التفاصيل الغريبة التي سبقت لحظة تكريم الرئيس الأمريكي، والتي تتعلق بطلبات من قِبل البيت الأبيض، حول جائزة السلام.