الفيفا تطلب إحاطات أمنية بشأن المكسيك في أعقاب الاضطرابات الأخيرة

من المقرر أن تلعب غوادالاخارا ومونتيري دورًا مهمًا في فترة المباريات الدولية القادمة للفيفا في مارس، حيث ستستضيفان مباريات التصفيات القارية التي ستحدد المتأهلين النهائيين لكأس العالم.

في غوادالاخارا، من المتوقع أن تتنافس منتخبات كاليدونيا الجديدة وجامايكا وجمهورية الكونغو على مكان في المرحلة النهائية من البطولة. في غضون ذلك، من المقرر أن تستضيف مونتيري سورينام وبوليفيا والعراق في سعيهم لتأمين تأهلهم.