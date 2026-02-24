AFP
الفيفا تطلب إحاطات أمنية بشأن المكسيك في أعقاب الاضطرابات الأخيرة
يهدف الطلب إلى تزويد مقر الفيفا في زيورخ بفهم أوضح لنطاق الأحداث وتداعياتها المحتملة.
ووفقًا لشبكة ESPN، تم بالفعل إرسال الوثائق التي جمعها مكتب الفيفا في المكسيك إلى سويسرا. ويوجز التقرير الحوادث التي وقعت بين يوم الأحد 22 فبراير والساعات الأولى من يوم الاثنين، ويغطي الإنذارات الأمنية في حوالي 20 ولاية مكسيكية، كما أقرت بذلك السلطات الفيدرالية سابقًا. ويهدف الفيفا إلى تقييم الوضع المتطور وتحديد ما إذا كان من الضروري اتخاذ أي تدابير تشغيلية.
المدن المضيفة قيد المراجعة
على الرغم من القلق، يؤكد المقربون من الحكومة الفيدرالية المكسيكية أنه لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن وضع البلاد كدولة مضيفة لكأس العالم 2026 معرض للخطر. وتستمر الاستعدادات في المدن المضيفة كما هو مقرر، بينما تنتظر اللجان المنظمة المحلية أي اتصال رسمي من قيادة الفيفا برئاسة الرئيس جياني إنفانتينو.
الاستعدادات تسير على ما يرام
من المقرر أن تلعب غوادالاخارا ومونتيري دورًا مهمًا في فترة المباريات الدولية القادمة للفيفا في مارس، حيث ستستضيفان مباريات التصفيات القارية التي ستحدد المتأهلين النهائيين لكأس العالم.
في غوادالاخارا، من المتوقع أن تتنافس منتخبات كاليدونيا الجديدة وجامايكا وجمهورية الكونغو على مكان في المرحلة النهائية من البطولة. في غضون ذلك، من المقرر أن تستضيف مونتيري سورينام وبوليفيا والعراق في سعيهم لتأمين تأهلهم.
ساعات حرجة في خاليسكو
أصدرت السلطات المحلية في خاليسكو إنذارًا أمنيًا أحمر، مما أدى إلى تعليق مؤقت للدراسة وبعض الأنشطة العامة كإجراء احترازي. وفي نويفو ليون، عزز المسؤولون التواجد الأمني في جميع أنحاء المنطقة الحضرية.
بالإضافة إلى مباريات التصفيات، من المقرر أن تستضيف غوادالاخارا أربع مباريات في كأس العالم 2026، وستستضيف مونتيري أربع مباريات أيضًا، بينما ستستضيف مكسيكو سيتي خمس مباريات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة.
