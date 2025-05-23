"من الفياراتو ونيجريرا إلى منشطات معصم اليد" .. إنجازات برشلونة يصاحبها التشكيك دائمًا

برشلونة تغلب على عديد الصعوبات بشعار "أكثر من مجرد نادي"..

أكثر من 125 سنة مرت على تأسيس إحدى أعظم القلاع الرياضية في العالم، نادي برشلونة الإسباني؛ الذي تخطى تأثيره نطاق الساحرة المستديرة، ليصل إلى الحياة السياسية والمجتمعية.

وطوال هذه السنوات.. واجه نادي برشلونة العديد من التحديات الصعبة للغاية؛ والتي وصلت إلى حد "التشكيك" في معظم إنجازاته.

وتعرض العملاق الإسباني إلى اتهامات بالحصول على مساعدات تحكيمية، ومخالفة اللوائح والقوانين لتسجيل الصفقات الجديدة؛ بالإضافة إلى تعاطي نجوم الفريق الأول للمنشطات.

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هذه الاتهامات تطارد برشلونة ونجومه منذ القدم؛ ولكنها زادت للغاية في عصر "التيكي تاكا" مع المدير الفني بيب جوارديولا، وصولًا إلى مدرب الفريق الحالي هانزي فليك.

جوارديولا بدأ عهد برشلونة الجديد مع الألقاب والكرة الممتعة في عام 2008؛ بينما أعاد فليك الحياة مجددًا إلى العملاق الإسباني، بعد توليه منصبه في صيف 2024.

وفي كل مرة كان يسيطر فيها برشلونة على الألقاب، ويقدم كرة ممتعة تبهر عاشق الساحرة المستديرة؛ كانت تظهر اتهامات جديدة، "تشكك" في هذه الإنجازات.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز الاتهامات التي وُجهت إلى نادي برشلونة وشككت في إنجازاته؛ خاصة منذ عصر جوارديولا وحتى الآن..