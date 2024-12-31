لقد كان عامًا رائعًا لبعض الأندية والمدربين واللاعبين - لكنه كان كابوسًا للآخرين...

يا له من عام كان 2024 بالنسبة للعبة التي لم تكن دائماً جميلة! من المحتمل أن تتم تسوية النزاع بين اتحادات اللاعبين وFIFA بشأن تقويم المباريات في المحكمة، بينما ما زلنا ننتظر الحكم في المعركة القانونية الأكبر في القرن بين الدوري الإنجليزي الممتاز وبطليه الحاليين، مانشستر سيتي.

ومع ذلك، كانت هناك أيضاً بعض قصص النجاح الجميلة على مدار الـ 12 شهراً الماضية، حيث تأهلت أندية مثل بولونيا وبريست لدوري أبطال أوروبا، ورفعت أتالانتا كأس الدوري الأوروبي بعد فوز مذهل على فريق رائع آخر، باير ليفركوزن، الذي أنهى أخيرًا لعنة بوندسليغا الخاصة به - وبطريقة تحطيم الأرقام القياسية أيضاً.

إذًا، من هم الفائزون والخاسرون الكبار في 2024؟ جول يكشف عن الجيد والسيئ والقبيح أدناه...