الغرافة يدفع ثمن "معاناة" الاتحاد: السخرية تُخرج أفضل ما في نجم العميد .. ومن حسام عوار لكريم بنزيما: لا وقت للبكاء عليك!

صحيح أن مباراة الليلة على أرض جدة، لكنها كانت أنسب فرصة للغرافة لتحقيق أول انتصار خارج أرضه في النسخة الجارية من النخبة الآسيوية، استغلالًا لظروف منافسه..

رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي، إصابة ستيفن بيرجفاين، لاعبون يشعرون بالضيق كما أكد مدربهم سيرجيو كونسيساو من قبل .. الظروف مهيئة تمامًا لخسارة الاتحاد.

لكن المفاجأة أن الاتحاد قدم الليلة أفضل مباراة له على الإطلاق في الموسم الجاري .. صحيح أن الغرافة كان مستسلمًا تمامًا ويستقبل اللعب فقط باستثناء الربع ساعة الأخيرة من المباراة التي نظم خلالها بعض الهجمات، لكن هذا لا ينفي المستوى الأكثر من الرائع الذي قدمه النمور.

فحتى دفاع الاتحاد الذي لم يُختبر الليلة، ساهم في إحراز الأهداف، كقلب الدفاع البرتغالي دانيلو بيريرا.

نتحدث عن محمدو دومبيا الذي أنسى الجمهور رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي .. أم الجناح البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز الذي عوض غياب النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين بأفضل طريقة وإن كان عانى من تذبذب في أول نصف ساعة فقط .. هذا الثنائي تحديدًا رفقة المغربي يوسف النصيري كانوا محط تسليط الأنظار بشكل أكبر من الجميع، وثلاثتهم كان على قدر الحدث.

ربما عاب روجر فقط عرضياته غير المتقنة، خاصةً في النصف ساعة الأولى، لكن يشفع له ذلك قدرة الفريق على الوصول لمرمى الخصم بشتى الطرق، هو نفسه سجل هدفين بخلاف هدف تم إلغاءه بداعي التسلل.

وإن وجب تسليط الضوء على عيب آخر وسط "ملحمة الاتحاد"، فيأتي ذكر الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي كان خارج الحدث رغم صناعته لهدف .. ربما السبب الاعتماد عليه في عمق الملعب بشكل ثابت أكثر من الطرف، ما حرم الاتحاد من جهده وعرضياته.