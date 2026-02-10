Goal.com
Houssem Aouar - al ittihadsocial gfx
زهيرة عادل

الغرافة يدفع ثمن "معاناة" الاتحاد: السخرية تُخرج أفضل ما في نجم العميد .. ومن حسام عوار لكريم بنزيما: لا وقت للبكاء عليك!

أبرز ملامح الانتصار العريض للاتحاد أمام الغرافة بسباعية نظيفة..

"من رحم المعاناة يولد الأمل" .. عبارة جسدها الاتحاد على أرض ملعب الإنماء في جدة اليوم الثلاثاء، حيث استأسد لاعبوه داخل المستطيل الأخضر، واحتشدت جماهيره في المدرجات، حتى دفع الغرافة القطري الثمن غاليًا..

النمور أسقطوا الفهود بالليلة بسباعية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

السباعية سجلها الجزائري حسام عوار "ثلاثية – هاتريك"، البرتغالي روجر فيرنانديز "ثنائية"، وهدف لكل من البرتغالي دانيلو بيريرا والمغربي يوسف النصيري.

بهذا الفوز تأهل الاتحاد بقيادة مدربة البرتغالي سيرجيو كونسيساو رسميًا إلى دور الـ16 من النخبة الآسيوية، بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 12 نقطة. فيما يبقى أمل الغرافة ضعيفًا في التأهل بالجولة الأخيرة، إذ تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز العاشر.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والغرافة الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • الغرافة .. الهزيمة الأكبر على يد الاتحاد!

    هزيمة الغرافة الليلة لم تكن مفاجئة، فهو من لم يفلح في تحقيق أي انتصار خلال ثلاث مباريات سابقة خاضها خارج أرضه بالنسخة الحالية من النخبة الآسيوية .. فخسر أمام الشارقة الإماراتي (3-4)، الأهلي السعودي (0-4)، وشباب الأهلي الإماراتي (0-2)، قبل أن يضيف الاتحاد الهزيمة الرابعة له الليلة.

    لكن المفاجأة الحقيقية كانت في استقبال مرماه سبعة أهداف، كأكبر نتيجة على مدار تاريخ مواجهاته أمام الفرق السعودية كافة .. والمفارقة أن هذه أول مباراة تجمعه بالاتحاد بشكل رسمي عبر التاريخ!

    قبل هزيمة الليلة، كانت أكبر خسارة تلقاها الغرافة أمام الفريق سعودي من نصيب الأهلي، حيث النسخة الحالية من البطولة القارية (0-4).

    وبشكل عام، خاض الغرافة 21 مباراة أمام الفرق السعودية – باستثناء مواجهة الاتحاد الليلة – أمام الهلال، الأهلي، النصر والشباب. حقق الفريق القطري الفوز في ثلاث منها فقط، وتلقى 14 هزيمة، فيما تعادل في أربع مباريات أخرى.

  • الاتحاد .. من رحم المعاناة يولد الأمل

    صحيح أن مباراة الليلة على أرض جدة، لكنها كانت أنسب فرصة للغرافة لتحقيق أول انتصار خارج أرضه في النسخة الجارية من النخبة الآسيوية، استغلالًا لظروف منافسه..

    رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي، إصابة ستيفن بيرجفاين، لاعبون يشعرون بالضيق كما أكد مدربهم سيرجيو كونسيساو من قبل .. الظروف مهيئة تمامًا لخسارة الاتحاد.

    لكن المفاجأة أن الاتحاد قدم الليلة أفضل مباراة له على الإطلاق في الموسم الجاري .. صحيح أن الغرافة كان مستسلمًا تمامًا ويستقبل اللعب فقط باستثناء الربع ساعة الأخيرة من المباراة التي نظم خلالها بعض الهجمات، لكن هذا لا ينفي المستوى الأكثر من الرائع الذي قدمه النمور.

    فحتى دفاع الاتحاد الذي لم يُختبر الليلة، ساهم في إحراز الأهداف، كقلب الدفاع البرتغالي دانيلو بيريرا.

    نتحدث عن محمدو دومبيا الذي أنسى الجمهور رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي .. أم الجناح البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز الذي عوض غياب النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين بأفضل طريقة وإن كان عانى من تذبذب في أول نصف ساعة فقط .. هذا الثنائي تحديدًا رفقة المغربي يوسف النصيري كانوا محط تسليط الأنظار بشكل أكبر من الجميع، وثلاثتهم كان على قدر الحدث.

    ربما عاب روجر فقط عرضياته غير المتقنة، خاصةً في النصف ساعة الأولى، لكن يشفع له ذلك قدرة الفريق على الوصول لمرمى الخصم بشتى الطرق، هو نفسه سجل هدفين بخلاف هدف تم إلغاءه بداعي التسلل.

    وإن وجب تسليط الضوء على عيب آخر وسط "ملحمة الاتحاد"، فيأتي ذكر الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي كان خارج الحدث رغم صناعته لهدف .. ربما السبب الاعتماد عليه في عمق الملعب بشكل ثابت أكثر من الطرف، ما حرم الاتحاد من جهده وعرضياته.

  • يوسف النصيري .. من التيه إلى أكثر من مجرد رأس حربة

    قلنا إن الاتحاد ككل يستحق الإشادة الليلة، لكن لنتحدث عن ثلاثة أسماء بعينها في السطور التالية، والبداية مع يوسف النصيري.. خاض المهاجم المغربي يوسف النصيري ثاني مبارياته بقميص النمور الليلة أمام الغرافة، وشتان ما بين ما قدمه أمام الفريق القطري وظهوره الأول..

    الظهور الأول كان في الكلاسيكو أمام النصر في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث خسارة العميد بثنائية نظيفة.

    في تلك الهزيمة، بدى النصيري تائهًا وسط الدفاعات النصراوية، صحيح أنه كان كثير الحركة خارج منطقة الـ18، لكنها كانت حركات بلا عقل.

    أما في مواجهة الفريق القطري الليلة، فقد كان بمثابة "شعلة النشاط" داخل الـ18 وفي وسط الملعب للضغط حين انقطاع الكرة من لاعبي الاتحاد، وأحيانًا أخرى تجده على الطرف لحل محل الظهير مهند الشنقيطي في حال تراجعه للدفاع، وكذلك الجناح موسى ديابي، الذي كان مكلفًا بالدخول للعمق للعب كصانع ألعاب.

    مجهود أسد الأطلسي أسفر عن تسجيله لهدف مع صناعته لآخر لزميله الجزائري حسام عوار، لكن هذا من الناحية الرقمية فقط، أما فعليًا فلعب دورًا أكبر بكثير بفضل ضغطه المستمر على مدافعي الغرافة ووسط ملعب الخصم، فلم يحتكر الفرص لنفسه، بل فتح مجالًا لزملائه للوصول لشباك الخصم.

  • حسام عوار .. لا وقت للبكاء على كريم بنزيما!

    عند رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن نادي الاتحاد، بدأ البعض يتحدث عن مدى تأثير اللاعبين الأجانب في الفريق، أو بالأحرى الجزائري حسام عوار تحديدًا، كون "الحكومة" هو من جلبه لدوري روشن وتربطه به علاقة أكثر من رائعة.

    العلاقة الرائعة بين عوار وبنزيما حتى دفعت البعض لزعم أن الجزائري كان يشارك أساسيًا مع الاتحاد في فترات تراجعه، كونه بحظى بحماية خاصة من الفرنسي.

    واليوم محارب الصحراء أخرس جميع من شكك في انتمائه للاتحاد واقتصره على بنزيما فقط .. الليلة حسام عوار هو "صاحب الهاتريك"!

    الجزائري قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الاتحاد منذ التعاقد معه في صيف 2024، ومن أربع تسديدات، سجل ثلاثة أهداف على المرمى، بخلاف صناعة هدف لزميله دانيلو بيريرا.

  • مهند الشنقيطي .. السخرية تُخرج أفضل ما بك!

    ختام حديثنا عن اللاعبين بشكل فردي مع ظهير الاتحاد الأيمن مهند الشنقيطي، الذي سخر منه الكثيرون بعد التعاقد مع يوسف النصيري .. "المغربي يجيد التهديف بالرأس لا القدم، فمن أين نأتي له بعرضياته متقنة؟ لا الشنقيطي جديرًا ولا غيره من لاعبي العميد باستثناء بيرجفاين وحتى ديابي يسير على سطر ويترك آخر!".

    عبارة ترددت بمختلف الطرق على ألسنة جماهير الاتحاد على مدار الأيام الماضية، والمعنى واحد "الشنقيطي لا ينفعنا"!

    لكن لا مشكلة بالنسبة لصاحب الـ26 عامًا، الذي حوّل تلك السخرية لدافع كبير، وقدم مباراة مميزة أمام الغرافة، فكان مسيطرًا على الجبهة اليمنى للاتحاد بشكل كامل في ظل دخول ديابي للعمق، فصنع هدفين، وخلق فرصتين أخرتين.

    وإن كانت عرضياته الهوائية لا تعجب جمهور الاتحاد، فبفضل عرضياته الأرضية، أحرز يوسف النصيري وروجر فيرنانديز هدفين الليلة.

