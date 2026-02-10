الغرافة يدفع ثمن "معاناة" الاتحاد: السخرية تُخرج أفضل ما في نجم العميد .. ومن حسام عوار لكريم بنزيما: لا وقت للبكاء عليك!

"من رحم المعاناة يولد الأمل" .. عبارة جسدها الاتحاد على أرض ملعب الإنماء في جدة اليوم الثلاثاء، حيث استأسد لاعبوه داخل المستطيل الأخضر، واحتشدت جماهيره في المدرجات، حتى دفع الغرافة القطري الثمن غاليًا..
النمور أسقطوا الفهود بالليلة بسباعية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
السباعية سجلها الجزائري حسام عوار "ثلاثية – هاتريك"، البرتغالي روجر فيرنانديز "ثنائية"، وهدف لكل من البرتغالي دانيلو بيريرا والمغربي يوسف النصيري.
بهذا الفوز تأهل الاتحاد بقيادة مدربة البرتغالي سيرجيو كونسيساو رسميًا إلى دور الـ16 من النخبة الآسيوية، بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 12 نقطة. فيما يبقى أمل الغرافة ضعيفًا في التأهل بالجولة الأخيرة، إذ تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز العاشر.
وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والغرافة الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..