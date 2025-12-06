فيديو | بدأه إيتو وسبقه إليه السفاح .. نجم العراق يثير الجدل باحتفال شهير وسط دموع سودانية

ولم يشفع الانضباط التكيتيكي الذي ظهر عليه منتخب السودان، في التحولات الهجومية، أمام خبرة أسود الرافدين، الذين حسموا النقاط الثلاث، بهدفين في الدقائق الأخيرة.

جراهام أرنولد انتصر بسلاح "البدلاء"، حيث أحرز مهند علي "ميمي" الهدف الأول للعراق في الدقيقة 81، ثم أتبعه أمجد عطوان بالهدف الثاني سريعًا بثلاث دقائق.

وضمن المنتخب العراقي المقعد الثاني في ربع نهائي كأس العرب 2025، بعد الوصول للنقطة السادسة، إثر فوزه في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين (2-1).

في المقابل، تعثر منتخب السودان للمرة الثانية، بعد تعادله السلبي مع الجزائر في الجولة الأولى، ليبقى في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي "محاربو الصحراء" في الوصافة بـ4 نقاط.