فوز ليواصل الفريق طيرانه ويحكم قبضته على صدارة الترتيب التي تبدو الآن في متناول اليد. إنتر يغزو ملعب ليتشي ويحقق فوزه السابع على التوالي في الدوري الإيطالي، والثالث عشر في آخر أربعة عشر مباراة لعبها.

سجل رائع، وقبل كل شيء، وتيرة لا يبدو أن أي منافس قادر على مواكبتها حتى الآن. في ملعب فيا ديل ماري، كان من الضروري التحلي بالكثير من الصبر لكسر الحائط الذي أقامه فريق سالنتو، ومرة أخرى، كان فيديريكو ديماركو هو من قام بدور المهاجم.