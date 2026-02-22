حقق ديماركو أداءً عالياً للغاية خلال هذا الموسم، لكن الفضل الأكبر يعود إليه في استمراره في تحسين أدائه باستمرار، حتى أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في إنتر. لقد كان له دور كبير في سلسلة الانتصارات التي سمحت لفريق ميلانو بالصعود إلى القمة وتوديع المنافسين. إذا أخذنا في الاعتبار الأيام الأخيرة فقط، فقد قدم لفريقه ثمانية تمريرات حاسمة وهدفًا واحدًا.
أرقام مذهلة، وحتى في هذه الحالة، قياسية: ففي الواقع، لم يسبق لأي مدافع في آخر عشرين موسمًا من الدوري الإيطالي أن نجح في تقديم تمريرات حاسمة في خمس مباريات متتالية.
وعلى الصعيد الجماعي، ساهم ديماركو بأسيست هدف أكانجي البارحة في جعل إنتر أكثر فريق في أوروبا يسجل من الركنيات، 15 هدفًا، ليتخطى آرسنال صاحب ال14، والذي يضرب به المثل هذا الموسم تحديدًا في الكرات الثابتة والتسجيل من ركلة الزاوية.
نمو هائل جعله أحد أكثر اللاعبين الخارجيين حسمًا في أوروبا، وإذا كان إنتر يستمتع به بالفعل، فلا بد أن هذا خبر سار أيضًا لجينارو جاتوزو في ضوء المباريات الفاصلة التي ستحدد المتأهلين إلى كأس العالم القادمة.