الطريق ليس ممهدًا ولكن! .. تجربة جواو فيليكس تُوجه أنظار النصر نحو نجم روما

عاش جواو فيليكس فترة من عدم الاستقرار في الدوريات الأوروبية، إذ لعب لأندية أتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وميلان بعد تجربته الناجحة مع بنفيكا، لكنه لم يُقدم المستوى المتوقع مع تلك الأندية ولذا كانت كلمة النهاية تُكتب سريعًا.

وقضى اللاعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا مع ميلان، وقد أعاده النادي الإيطالي إلى تشيلسي بعد نهاية الموسم ليتدخل النصر ويتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير مقابل 30 مليون يورو.

الشكوك أحاطت بالصفقة كثيرًا، خاصة لمستوى اللاعب المتراجع وعدم استقراره، لكن المدرب الجديد جورج جيسوس وبدعم من النجم كريستيانو رونالدو راهنوا على نجاح فيليكس وقد فازوا بالرهان وأسكتوا جميع المشككين.

اللاعب البرتغالي لعب مع النصر هذا الموسم 14 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين، ويتصدر حاليًا قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 9 أهداف وبالمشاركة مع جوشوا كينج مهاجم الخليج.