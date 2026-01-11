يبدو أن عام 2026 سيكون عام "الحصاد المالي" الأضخم في تاريخ ريال مدريد، حيث تخطط إدارة النادي لما وصفته صحيفة "آس" بـ "الضربة الكبرى" عبر إعادة صياغة خريطتها الاستثمارية لضمان استمرار قميص "الميرينجي" كأغلى قميص في العالم.

الخطوة الأولى والأكثر إلحاحاً في هذه الاستراتيجية تتعلق بالشريك الاستراتيجي "طيران الإمارات"، حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية لتجديد العقد الذي ينتهي رسمياً في 30 يونيو المقبل.

الشراكة التي بدأت منذ عام 2011 أثبتت نجاحاً منقطع النظير، ما يدفع الطرفين لتعزيزها بعقد طويل الأمد يتجاوز الأرقام التقليدية.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن إدارة النادي عازمة على مغادرة "المنطقة الدافئة" للعائدات الحالية التي تتراوح بين 70 و80 مليون يورو، للقفز بقوة إلى عتبة الـ 100 مليون يورو أو أكثر سنوياً، فقط مقابل وضع العلامة التجارية على صدر القميص.

هذا التحرك هو جزء من خطة محكمة تهدف للوصول بقيمة القميص الإجمالية إلى رقم فلكي يبلغ 300 مليون يورو، مما يمنح النادي تفوقاً كاسحاً في بورصة الرعاية الرياضية.