AFP
الضربة الكبرى في 2026.. ريال مدريد يستعد لتحطيم الأرقام القياسية بـ 300 مليون يورو
كسر حاجز الـ 100 مليون يورو
يبدو أن عام 2026 سيكون عام "الحصاد المالي" الأضخم في تاريخ ريال مدريد، حيث تخطط إدارة النادي لما وصفته صحيفة "آس" بـ "الضربة الكبرى" عبر إعادة صياغة خريطتها الاستثمارية لضمان استمرار قميص "الميرينجي" كأغلى قميص في العالم.
الخطوة الأولى والأكثر إلحاحاً في هذه الاستراتيجية تتعلق بالشريك الاستراتيجي "طيران الإمارات"، حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية لتجديد العقد الذي ينتهي رسمياً في 30 يونيو المقبل.
الشراكة التي بدأت منذ عام 2011 أثبتت نجاحاً منقطع النظير، ما يدفع الطرفين لتعزيزها بعقد طويل الأمد يتجاوز الأرقام التقليدية.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن إدارة النادي عازمة على مغادرة "المنطقة الدافئة" للعائدات الحالية التي تتراوح بين 70 و80 مليون يورو، للقفز بقوة إلى عتبة الـ 100 مليون يورو أو أكثر سنوياً، فقط مقابل وضع العلامة التجارية على صدر القميص.
هذا التحرك هو جزء من خطة محكمة تهدف للوصول بقيمة القميص الإجمالية إلى رقم فلكي يبلغ 300 مليون يورو، مما يمنح النادي تفوقاً كاسحاً في بورصة الرعاية الرياضية.
- Getty Images Sport
مفاوضات "أديداس" المبكرة
بالتوازي مع حسم ملف الراعي الرئيسي، فتحت إدارة النادي ملفاً آخر لا يقل أهمية يتعلق بالشراكة التاريخية مع عملاق الملابس الرياضية الألماني "أديداس".
ورغم أن العقد الحالي المبرم بين الطرفين يمتد حتى عام 2029، مما يعني نظرياً عدم وجود ضغوط زمنية فورية، إلا أن الرغبة المشتركة في تطوير وتوسيع "نقاط الالتقاء" بين الكيانين دفعت نحو بدء محادثات مبكرة لتغيير الشروط المالية وتمديد فترة التعاقد لسنوات إضافية.
وتشير التقديرات إلى أن العقد الحالي يدر على النادي ما يقارب 120 مليون يورو سنوياً، وهو رقم تسعى الإدارة لزيادته بشكل ملحوظ ليتماشى مع النمو التسويقي المتصاعد للنادي.
هذه التحركات الاستباقية تؤكد أن ريال مدريد لا يكتفي بصدارة التصنيف الحالي لعائدات القمصان -الذي يتربع عليه بحوالي 260 مليون يورو متفوقاً على منافسيه- بل يهدف لتوسيع الفارق بشكل يجعله يغرد منفرداً خارج السرب.
الأندية الأكثر مبيعًا للقمصان في 2025
تربع ريال مدريد على عرش الأندية الأكثر مبيعاً للقمصان حول العالم خلال عام 2025، حيث كشف تقرير "Euroméricas Sport Marketing" عن تصدر النادي الملكي للقائمة بمبيعات بلغت 3,133,000 قميص، متفوقاً في "الكلاسيكو التسويقي" على غريمه التقليدي برشلونة الذي حل وصيفاً بـ 2,940,000 قميص.
وجاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث (2,546,000)، يليه بايرن ميونخ (2,377,000)، بينما حقق إنتر ميامي الأمريكي مفاجأة قوية باحتلاله المركز الخامس متجاوزاً حاجز المليوني قميص (2,166,000)، متفوقاً بذلك على أندية عريقة مثل بوكا جونيورز الأرجنتيني (1,933,000) ومانشستر يونايتد الإنجليزي (1,855,000)، فيما جاء فلامنجو البرازيلي في المرتبة الثامنة بـ 1,677,000 قميص.
- (C)Getty images
ميزانية ريال مدريد 2026
يستعد ريال مدريد لإحداث زلزال اقتصادي في عالم الرياضة بتقديم أضخم ميزانية في تاريخه لموسم 2025-2026، حيث يستهدف الرئيس فلورنتينو بيريز الوصول إلى إيرادات قياسية تبلغ 1.248 مليار يورو دون احتساب مبيعات اللاعبين.
هذا الرقم الفلكي، الذي يمثل نمواً بنسبة 5% عن الموسم السابق، يستند بشكل كلي إلى تحول ملعب "سانتياجو برنابيو" إلى "منجم ذهب" يعمل على مدار العام.
وتشير التوقعات إلى قفزة هائلة في إيرادات "الأعضاء والملعب" لتصل إلى 402.4 مليون يورو، بزيادة تتجاوز 75 مليوناً في عام واحد، مدفوعة بالتشغيل الكامل للمناطق التجارية والترفيهية. وقد أثبت النموذج الجديد نجاحه مبكراً، حيث حصد النادي 79.1 مليون يورو من الأنشطة الجديدة فقط (مثل الجولات السياحية والحفلات) في الموسم الماضي، مما يؤكد أن استثمار الـ 1.34 مليار يورو في تطوير الملعب كان خطوة استراتيجية ناجحة لتحقيق اكتفاء مالي يحصن النادي ضد التقلبات الرياضية.
إعلان