الشريك في ملكية مانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، يعتذر عن "إساءة بعض الناس بسبب اختياراته اللغوية" بعد تصريحاته حول المهاجرين
دعوات لراتكليف للاعتذار
تم حث الملياردير المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، الذي يقيم في موناكو، على الاعتذار بعد أن أجرى مقابلة مع قناة سكاي نيوز قال فيها: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال. لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
ووصف ستارمر تعليقات راتكليف بأنها "مسيئة وخاطئة" وطالب مالك مانشستر يونايتد المشارك بالاعتذار. كما تحدث بيرنهام عن كلمات راتكليف، ووصفها بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة" وطالب الرجل البالغ من العمر 73 عامًا بالتراجع عن تعليقاته.
راتكليف يصدر بياناً
أصدر راتكليف الآن بيانًا جاء فيه: "أنا آسف لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا وتسبب في قلقهم، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والمدارة جيدًا والتي تدعم النمو الاقتصادي. لقد أدليت بتعليقاتي أثناء الإجابة على أسئلة حول سياسة المملكة المتحدة في قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب، حيث كنت أناقش أهمية النمو الاقتصادي والوظائف والمهارات والتصنيع في المملكة المتحدة. كان قصدي التأكيد على أن الحكومات يجب أن تدير الهجرة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في المهارات والصناعة والوظائف حتى يتشارك الجميع في الرخاء على المدى الطويل. من الأهمية بمكان أن نحافظ على نقاش مفتوح حول التحديات التي تواجه المملكة المتحدة".
FA تراجع التعليقات
تقوم رابطة كرة القدم الآن بمراجعة تعليقات راتكليف لمعرفة ما إذا كان هناك خرق للقواعد، وفقًا لموقع The Athletic. تنص قواعد رابطة كرة القدم على أن "المشاركين" - ومن بينهم راتكليف بصفته مديرًا لمانشستر يونايتد - يجب أن يتصرفوا بما يخدم مصلحة اللعبة ويتجنبوا السلوك غير اللائق أو المشين.
في غضون ذلك، كانت وزيرة المالية راشيل ريفز آخر السياسيين الذين انتقدوا راتكليف. وقالت للصحفيين: "ما قاله جيم راتكليف غير مقبول، بل إنه مثير للاشمئزاز بصراحة، ويجب عليه الاعتذار عن تصريحاته. جيم راتكليف يمكنه التحدث عن نفسه، لكن التعليقات التي أدلى بها أمس غير مقبولة، فبلدنا يستفيد بشكل كبير من تنوعه، ونرى ذلك في شركاتنا، ونرى ذلك في جامعاتنا، ونرى ذلك في حياتنا الثقافية. نحن أكثر ثراءً بسبب تنوع بلدنا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
كما ردّت منظمة مشجعي مانشستر يونايتد (MUST) على تصريحات راتكليف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت: "مانشستر يونايتد ملك لجميع مشجعيه. لا ينبغي أن يشعر أي مشجع بأنه مستبعد من متابعة أو دعم النادي بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو خلفيته. يجب أن تسهل تعليقات القيادة العليا للنادي عملية الإدماج، لا أن تجعلها أكثر صعوبة. لا يتعلق الأمر بالسياسة؛ بل يتعلق بضمان أن يتصرف حراس مانشستر يونايتد بطريقة توحد المشجعين بدلاً من تهميش أي جزء من قاعدة جماهيرنا".
تأتي هذه القصة في وقت استبدل فيه مانشستر يونايتد روبن أموريم بمايكل كاريك كمدرب، وحقق خمس مباريات دون هزيمة ليعود إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة التالية للريد ديفلز ستكون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 فبراير.
