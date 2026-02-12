الشريك في ملكية مانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، يعتذر عن "إساءة بعض الناس بسبب اختياراته اللغوية" بعد تصريحاته حول المهاجرين

تم حث الملياردير المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، الذي يقيم في موناكو، على الاعتذار بعد أن أجرى مقابلة مع قناة سكاي نيوز قال فيها: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال. لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".

ووصف ستارمر تعليقات راتكليف بأنها "مسيئة وخاطئة" وطالب مالك مانشستر يونايتد المشارك بالاعتذار. كما تحدث بيرنهام عن كلمات راتكليف، ووصفها بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة" وطالب الرجل البالغ من العمر 73 عامًا بالتراجع عن تعليقاته.