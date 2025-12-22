Sami Al-Jaber Al Hilal Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

حل ينقذ الشباب ويساعد منتخب السعودية! .. سامي الجابر يقدّم مقترحًا لانتقال سداسي الهلال والأهلي لليث

ماذا قال سامي الجابر؟!..

قدّم سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية، اقتراحًا لإنقاذ نادي الشباب ومساعدة الأخضر؛ قبل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب السعودية الأول لكرة القدم يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

أما الفريق الشبابي فيُعاني كثيرًا في الموسم الحالي 2025-2026؛ باحتلال "المركز الثالث عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط من 9 جولات.

  • FBL-WC-2022-TRAINING-KSAAFP

    مقترح ينقذ الشباب ويساعد منتخب السعودية في كأس العالم 2026

    وفي هذا السياق.. اقترح سامي الجابر أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية، انتقال 7 نجوم إلى فريق الشباب الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    هذه الأسماء التي اقترحها الجابر عبر برنامج "نادينا"، أكد على أن المنتخب السعودي يحتاج إليها كثيرًا في بطولة كأس العالم 2026؛ ولا تحظى بفرصة المشاركة مع أنديتها، في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    وأشار الجابر إلى أن الحل الأمثل؛ هو انتقال هذه الأسماء إلى الشباب في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

    واعتبر الأسطورة الهلالية أن هذه الأسماء، ستحظى بفرصة المشاركة باستمرار في صفوف الفريق الشبابي؛ ما يساعد في تحسين وضعه خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، والوصول إلى كأس العالم 2026 بجاهزية كبيرة.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    بالأسماء.. سامي الجابر يرشح 4 نجوم من الهلال للانتقال إلى الشباب

    وتطرق سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية، للحديث عن الأسماء التي اقترحها؛ من أجل الانتقال إلى صفوف فريق الشباب الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    على رأس هذه الأسماء التي اقترحها الجابر؛ هو النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    ويرى الجابر أن البليهي من الأسماء المهمة جدًا، بالنسبة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ حيث أدى ابتعاده عن تشكيل الفريق الهلالي، إلى عدم الانضمام للأخضر مؤخرًا.

    وإلى جانب البليهي.. شدد أسطورة الهلال على ضرورة إعادة متعب الحربي، ظهير أيسر الزعيم، إلى الفريق الشبابي مرة أخرى، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

    وعن ذلك يقول سامي الجابر: "الهلال قام بشراء الحربي من الشباب، مقابل 120 مليون ريال سعودي؛ وثم أصبح اللاعب حبيسًا لدكة البدلاء، ولا يلعب كثيرًا".

    كما رشح الجابر، ثنائي هجوم الهلال عبدالله الحمدان وعبدالله رديف؛ للانتقال إلى الليث أيضًا، في ظل محدودية ظهورهما في المباريات.

  • الجوير وثنائي الأهلي.. سامي الجابر يختار 3 أسماء أخرى للانضمام إلى الشباب

    وبعيدًا عن نجوم الهلال.. قدّم سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية، مقترحًا بانتقال اثنين من نجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى الشباب؛ وذلك خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

    الثنائي الأهلاوي الذي رشحهما الجابر؛ هما: المدافع محمد بكر، بالإضافة إلى الجناح الشاب صالح أبو الشامات.

    وأكد الجابر أن حصول بكر وأبو الشامات على دقائق لعب كثيرة، قبل بطولة كأس العالم 2026؛ أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للأخضر السعودي، ومدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

    وتابع: "كما يجب السماح للاعب مصعب الجوير، بالعودة إلى نادي الشباب؛ بعدما تحوّل إلى بديل، في صفوف القادسية".

    ولفت الجابر إلى أن الجوير، عندما لعب في الشباب "معارًا" من الهلال، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ جذب الأنظار إليه بقوة، خاصة بثنائيته مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الشباب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الشباب الأول لكرة القدم يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث يحتل "المركز الثالث عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، كما ذكرنا.

    وجمع الشباب 8 نقاط فقط من 9 جولات، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك من خلال انتصار وحيد و5 تعادلات، مقابل 3 هزائم.

    كما ودع الليث مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بعد الخسارة ضد الاتحاد في ربع النهائي، بهدف مقابل أربعة.

    وأخيرًا.. يحتل الشباب "المركز الرابع"، في جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال الخليج؛ برصيد نقطتين فقط من 3 جولات.

    ويبتعد الفريق الشبابي بفارق 3 نقاط عن الريان القطري، صاحب "صدارة" المجموعة الثانية؛ بالإضافة إلى نقطتين عن تضامن حضرموت اليمني "الوصيف"، ونقطة وحيدة عن النهضة العماني "الثالث".

0