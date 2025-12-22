حل ينقذ الشباب ويساعد منتخب السعودية! .. سامي الجابر يقدّم مقترحًا لانتقال سداسي الهلال والأهلي لليث

قدّم سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية، اقتراحًا لإنقاذ نادي الشباب ومساعدة الأخضر؛ قبل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب السعودية الأول لكرة القدم يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

أما الفريق الشبابي فيُعاني كثيرًا في الموسم الحالي 2025-2026؛ باحتلال "المركز الثالث عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط من 9 جولات.