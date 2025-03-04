"ساوم الشباب وإدارة محمد المنجم ترضخ!" .. الهلال يحل الأزمة التي أشعلها عبدالرزاق حمدالله ورفاقه

كواليس مثيرة جديدة في أزمة الشباب الخطيرة..

عاش نادي الشباب "أزمة خطيرة"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب رواتب نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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عبدالرزاق حمدالله وزميله يانيك كاراسكو، قادا تمردًا بين نجوم الفريق الشبابي؛ وذلك بـ"الامتناع" عن أداء التدريبات الجماعية، مساء أمس الإثنين؛ احتجاجًا على عدم صرف الرواتب.

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هذا التمرد يأتي قبل ديربي الرياض، الذي يجمع بين الشباب ومستضيفه النصر، على ملعب "الأول بارك"، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.