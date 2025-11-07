Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

اتخذنا هذا القرار! .. الشباب يكشف تطورات مهمة عن إصابة عبدالرزاق حمدالله

عبدالرزاق حمدالله أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في الملاعب السعودية..

يعيش النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، موسمًا عصيبًا للغاية في 2025-2026.

موسم حمدالله العصيب؛ يأتي وسط معاناته المستمرة مع الإصابة، إلى جانب الشائعات التي تحيط به.

وشكك البعض في إصابة حمدالله، مع تأكيدات على وجود خلافات بينه وإدارة الشباب؛ بالإضافة إلى عدم رغبة المدير الفني الإسباني للفريق إيمانول ألجواسيل في استمراره، حسب التقارير.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الشباب يكشف تطورات مهمة عن عبدالرزاق حمدالله

    وفي هذا السياق.. أعلن نادي الشباب في بيانٍ رسمي، مساء يوم الجمعة، مستجدات مهمة عن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    الشباب أكد أن حمدالله وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها.

    وأضاف الليث الشبابي في بيانه: "بالتنسيق الكامل بين الجهازين الطبي والفني في النادي، ونظيريهما في المنتخب المغربي؛ تقرر أن يستكمل اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ضمن معسكر أسود الأطلس خلال فترة التوقف الدولي المقبل".

    وأشار الشباب إلى أن حمدالله، سيعود للمشاركة تدريجيًا في تدريبات فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ في أعقاب نهاية فترة التوقف الدولي.

    • إعلان

  • أسباب "تأهيل" عبدالرزاق حمدالله في منتخب المغرب

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. نادي الشباب شرح الأسباب التي جعلته يوافق على استكمال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، مع منتخب بلاده.

    وقال الشباب عن ذلك: "تأتي هذه الخطوة في ظل حصول الفريق على إجازة، ضمن البرنامج الإعدادي المقر مسبقًا، لفترة التوقف الدولي المقبل".

    وتابع الليث الشبابي: "هُنا.. رأت إدارة النادي أن الأفضل للاعب؛ هو الاستفادة من المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، الذي يشمل متابعة دقيقة من الجهازين الفني والطبي وتدريبات صباحية ومسائية".

    وشدد الشباب على أن معسكر منتخب المغرب؛ سوف يساهم في رفع جاهزية حمدالله البدنية والفنية بشكلٍ كبير، قبل عودته للمشاركة مع الفريق.

    واختتم الشباب بيانه بالتأكيد على العلاقة المميزة جدًا بين النادي والمنتخب المغربي؛ حيث يحرص الطرفان على سلامة اللاعب وتجهيزه بالصورة المثلى، من أجل الاستحقاقات القادمة.

  • FBL-WC-2022-TRAINING-MARAFP

    عبدالرزاق حمدالله ليس ضمن حسابات منتخب المغرب الأول

    المثير في الأمر أن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي؛ لم يقم باستدعاء مهاجم نادي الشباب عبدالرزاق حمدالله إلى قائمته، في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".

    ويخوض المنتخب المغربي مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادم؛ وذلك ضد كل من موزمبيق يوم 14 نوفمبر 2025، وأمام أوغندا في الثامن عشر من نفس الشهر.

    لكن.. حمدالله دخل ضمن حسابات طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين؛ والذي سيشارك في بطولة كأس العرب "فيفا قطر"، والتي تقام خلال شهر ديسمبر المقبل.

  • تسريبات مثيرة عن علاقة مدرب الشباب مع عبدالرزاق حمدالله

    خلال الأيام الماضية.. فجّر الناقد الرياضي طلال آل الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم.

    آل الشيخ قال في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب"، وقتها: "حسب معلوماتي.. أثناء معسكر نادي الشباب؛ قام المدير الفني الإسباني للفريق الأول إيمانول ألجواسيل، بإبلاغ حمدالله بأنه لا يحتاج إلى خدماته".

    وأضاف آل الشيخ: "وقتها.. كان هناك عرضًا من نادي الفتح لضم حمدالله من الشباب، وصلت قيمته إلى 2 مليون يورو من عقده؛ على أن يتحمل الليوث باقي الراتب، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".

    وتساءل الناقد الرياضي، مستغربًا: "كيف يقول المدرب للاعب بأنه لا يحتاج له؟!"، مشددًا على أن الشباب ارتكب خطأً إداريًا؛ وهو أن حمدالله كان مصابًا قبل فترة التوقف الأخيرة، وتم استدعائه لمنتخب المغرب للمحليين رغم ذلك.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام عبدالرزاق حمدالله مع نادي الشباب

    عبدالرزاق حمدالله البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى نادي الشباب في صيف 2024؛ قادمًا من عملاق جدة الاتحاد.

    ولم يتوّج حمدالله بأي لقب مع الشباب، في الموسم الرياضي الماضي؛ حيث كانت أفضل النتائج، هي الوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وإجمالًا.. لعب حمدالله 31 مباراة رسمية مع نادي الشباب، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 24 هدفًا، وصانعًا 4 آخرين.

    لكن.. النجم المغربي يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث لم يخض سوى 3 مباريات رسمية فقط، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

    ويغيب عبدالرزاق حمدالله عن مباريات فريق الشباب الأول لكرة القدم، منذ يوم 19 سبتمبر 2025؛ عندما شارك في التعادل (0-0) أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب
كأس العرب
المغرب crest
المغرب
المغرب
جزر القمر crest
جزر القمر
جزر القمر