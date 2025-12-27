قبل كلاسيكو الاتحاد .. الشباب يرد رسميًا على "إقالة" ألجواسيل ورسالة صارخة بسبب الحكم!

ووجه محمد الشهري، المتحدث الرسمي بنادي الشباب، ردًا رسميًا على التقارير الواردة، بشأن التوصل لاتفاق مع ألجواسيل لإنهاء عقده، دون تكبد النادي خسائر مالية فادحة.

وكانت صحيفة "الرياضية"، قد أفادت بأن السبب وراء عدم اتجاه الشباب نحو إقالة ألجواسيل حتى هذه اللحظة، وهو المبلغ الكبير الذي سيحصل عليه، في حالة إنهاء التعاقد.

ويرتبط مدرب ريال بيتيس السابق، بعقد مع الشباب، لمدة موسمين، فيما يتقاضى راتبًا سنويًا بقيمة 50 مليون ريال، وفي ظل عدم وجود شرط جزائي في عقده، فهذا يجعل النادي مطالبًا بدفع قيمة العقد بالكامل في حالة الإقالة.

ووفقًا لذلك، فإن إدارة الشباب السابقة، برئاسة خليف الهويشان، طالبت وزارة الرياضة بإقالة ألجواسيل، مع تكفل العضو الذهبي، الأمير عبد الرحمن بن تركي، بعقد المدرب الجديد، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، ما يجعل الشباب ملزمًا بالتوصل لاتفاق بالتراضي مع المدرب الإسباني، يقضي بحصوله على بضعة أشهر، مع التنازل عن الجزء الباقي، حال إنهاء عقده.