السير جيم راتكليف يواجه ردود فعل عنيفة بعد تصريحات مالك مانشستر يونايتد المفاجئة حول "استعمار المهاجرين"

تحدث راتكليف إلىقناة سكاي نيوز وأدلى بتصريح مذهل مفاده أن بريطانيا قد "استُعمرت من قبل المهاجرين".

وقال: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين". "أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال.

لقد استُعمرت المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".

راتكليف مخطئ، حيث تشير مصلحة الإحصاءات الوطنية إلى أن عدد سكان المملكة المتحدة في عام 2020 كان 67 مليون نسمة في منتصف عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 70 مليون نسمة في عام 2024. آخر عام يمكن أن يكون فيه ادعاء راتكليف صحيحًا هو عام 2000، عندما كان عدد سكان المملكة المتحدة يقدر بـ 58.9 مليون نسمة.

ولعله ليس من المستغرب أن راتكليف أعرب أيضًا عن دعمه لزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، مضيفًا: "أعتقد أن نايجل رجل ذكي، وأعتقد أن نواياه حسنة. ولكن بطريقة ما، يمكنك أن تقول الشيء نفسه عن كير ستارمر. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى شخص مستعد لأن يكون غير محبوب لفترة من الوقت حتى يتم حل القضايا الكبرى".

يعيش راتكليف في موناكو.