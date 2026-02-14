السير جيم راتكليف يعتذر لآل غلايزر بعد تصريحات رئيس مانشستر يونايتد المثيرة للجدل حول الهجرة

قدم راتكليف، المساهم الأقلية في مانشستر يونايتد والرئيس التنفيذي لشركة INEOS، اعتذارًا رسميًا لمالكي النادي المشتركين بعد ردود الفعل الغاضبة على تعليقاته حول الهجرة في المملكة المتحدة. وتشير التقارير إلى أن راتكليف اتصل شخصيًا بعائلة غلايزر لشرح موقفه والضجة التي أثارتها كلماته، في الوقت الذي يقيّم فيه النادي الآن التأثير المحتمل على سمعته وشراكاته التجارية.

أثار راتكليف غضبًا شديدًا عندما ادعى أن المهاجرين "استعمروا" المملكة المتحدة خلال مقابلة، مما دفع رئيس الوزراء السير كير ستارمر إلى إدانته ومطالبته باعتذار علني. وبحسب ما ورد، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يراجع التصريحات وقد يفتح تحقيقًا رسميًا. كما دعا عمدة مانشستر آندي بورنهام إلى اتخاذ إجراءات ضد الملياردير، الذي يقيم في موناكو.