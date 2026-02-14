Getty Images Sport
السير جيم راتكليف يعتذر لآل غلايزر بعد تصريحات رئيس مانشستر يونايتد المثيرة للجدل حول الهجرة
راتكليف يقدم اعتذارًا رسميًا
قدم راتكليف، المساهم الأقلية في مانشستر يونايتد والرئيس التنفيذي لشركة INEOS، اعتذارًا رسميًا لمالكي النادي المشتركين بعد ردود الفعل الغاضبة على تعليقاته حول الهجرة في المملكة المتحدة. وتشير التقارير إلى أن راتكليف اتصل شخصيًا بعائلة غلايزر لشرح موقفه والضجة التي أثارتها كلماته، في الوقت الذي يقيّم فيه النادي الآن التأثير المحتمل على سمعته وشراكاته التجارية.
أثار راتكليف غضبًا شديدًا عندما ادعى أن المهاجرين "استعمروا" المملكة المتحدة خلال مقابلة، مما دفع رئيس الوزراء السير كير ستارمر إلى إدانته ومطالبته باعتذار علني. وبحسب ما ورد، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يراجع التصريحات وقد يفتح تحقيقًا رسميًا. كما دعا عمدة مانشستر آندي بورنهام إلى اتخاذ إجراءات ضد الملياردير، الذي يقيم في موناكو.
الشراكات التجارية مهددة
من المفهوم أن عائلة غلايزر تشعر بقلق عميق بشأن تأثير تصريحات راتكليف على رعاة مانشستر يونايتد وشركائه التجاريين، فضلاً عن خطط النادي لبناء ملعب جديد. ووصف بورنهام هذه التصريحات بأنها "غير دقيقة ومهينة ومثيرة للفتنة"، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تعطيل المفاوضات حول إعادة تجديد ملعب أولد ترافورد أو بناء ملعب جديد بتكلفة مليار جنيه إسترليني تم الكشف عنه العام الماضي.
تعتمد خطط مانشستر يونايتد المستقبلية لبناء ملعب جديد بشكل كبير على التنسيق بين النادي والمجالس المحلية وسلطات مانشستر الكبرى. أي ضرر يلحق بالعلاقات مع قادة المدينة أو المستثمرين قد يعقد مشروعًا يعتبر حيويًا لتعزيز القيمة طويلة الأجل للنادي.
تصريح راتكليف العلني
يوم الخميس، أصدر راتكليف اعتذارًا علنيًا، موضحًا كلماته. وقال: "أنا آسف لأن اختياري للغة قد أساء إلى بعض الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا، ولكن من المهم إثارة مسألة الهجرة الخاضعة للرقابة والمدارة جيدًا التي تدعم النمو الاقتصادي. وقد أدليت بتعليقاتي أثناء الإجابة على أسئلة حول سياسة المملكة المتحدة في قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب، حيث كنت أناقش أهمية النمو الاقتصادي والوظائف والمهارات والتصنيع في المملكة المتحدة".
وأضاف: "كان قصدي التأكيد على أن الحكومات يجب أن تدير الهجرة جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في المهارات والصناعة والوظائف حتى يتشارك الجميع في الرخاء على المدى الطويل. من الأهمية بمكان أن نحافظ على نقاش مفتوح حول التحديات التي تواجه المملكة المتحدة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في حين أن اعتذار راتكليف قد يساعد في تخفيف التوترات في الوقت الحالي، إلا أن النادي يواجه تدقيقًا مستمرًا من الصحافة والشركاء الأوسع نطاقًا.
لقد كان راتكليف منخرطًا بشكل كبير في شؤون مانشستر يونايتد منذ أن اشترى حصة بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، مما منحه نفوذًا على توجهات النادي داخل الملعب وخارجه. وسيتعين عليه الآن العمل مع أولئك الذين يعملون خلف الكواليس لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه.
