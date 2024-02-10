السيتي قد يدمر مسيرته! ..احذر يا سافيو من فخ جوارديولا

استمرار سافيو مع جيرونا أفضل من اللعب تحت قيادة جوارديولا!

جذب النجم الشاب سافيو، لاعب فريق جيرونا أنظار الجميع إليه هذا الموسم ويمكن أن يصبح نجمًا في الدوري الإسبانى إذا استمر ولم يرحل إلى الدوري الإنجليزي الذي لن يقدم له فرص مثالية للنجاح.

واعترف سافيو، العام الماضي أنه يريد اللعب لمانشستر سيتي وقال لقناة "PL برازيل": "لدي هدف وهو اللعب مع السيتي وأنا أعمل على تحقيق ذلك"، ويبدو أن سافيو، فعل ما يكفي لتحقيق هذا الحلم بعد التألق هذا الموسم مع جيرونا في الدوري الإسباني.

ووافق سافيو، على الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل حتى الآن ومن الممكن أن يتم إعارته مرة أخرى إلى جيرونا للموسم المقبل.

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ومن الأفضل لسافيو، أن يستمر مع جيرونا فهو يبلغ من العمر 19 عامًا فقط ويمتلك موهبة ومهارات رائعة ويتألق مع الفريق الذي تم إعداده للمنافسة على لقب الدوري الإسباني ليس فقط في هذا الموسم ولكن أيضًا في المواسم القادمة.

وأصبح سافيو، نجمًا في جيرونا، ولكن مع مانشستر سيتي سيكون الوضع مختلفًا وقد يعيق السيتي تقدم اللاعب ونموه ومثل تلك الخطوة المبكرة قد تؤدي إلى نهاية مسيرته قبل بدايتها.