السودان ضد السنغال | رقم ماني أطفأ حماسهم ولكن "عامر" أملكم يا صقور الجديان .. وميندي يعمق جراح الأهلي!

مغامرة السودان لم يُكتب لها النجاح أمام خبرة وإمكانيات نجوم السنغال

قدم المنتخب السوداني أداءً نال به إشادة الجميع أمام السنغال في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ولكن هذا الأداء وتلك الإشادة لم يشفعا لصقور الجديان للتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني، نجح في إطفاء حماس نجوم السودان سريعًا، حيث حقق أسود التيرانجا الفوز بثلاثية مقابل هدف واحد.

    خبرة السنغال تتفوق على حماس السودان

    قدّم المنتخب السوداني انطلاقة قوية في اللقاء، دخل بها المواجهة دون رهبة، وفرض أسلوبه في الدقائق الأولى، معتمدًا على الانضباط التكتيكي والضغط العالي والالتحامات القوية، ليعكس روحًا قتالية واضحة ورغبة حقيقية في مقارعة أحد أقوى منتخبات القارة.

    ونجح اللاعبون السودانيون في مجاراة الإيقاع البدني والفني للمباراة، وهددوا مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، مؤكدين أنهم حضروا للمنافسة لا لمجرد المشاركة.

    في المقابل، أظهر المنتخب السنغالي شخصيته الكبيرة وخبرته في التعامل مع مثل هذه المواجهات، حيث امتص حماس المنتخب السوداني تدريجيًا، قبل أن يفرض سيطرته بفضل الجودة الفردية العالية لعناصره، إلى جانب التنظيم الجماعي والانضباط التكتيكي.

    ومع مرور الوقت، نجح أسود التيرانجا في استغلال المساحات وتحويل التفوق الفني إلى فرص حقيقية، لترجمتها على أرض الملعب وقلب موازين اللقاء، مؤكّدين الفوارق الفنية والخبرة التي صنعت الفارق في لحظات الحسم.

    عامر عبد الله .. تألق ودخول إلى التاريخ

    واصل عامر عبد الله تألقه مع المنتخب السوداني، بعدما نجح في تسجيل هدفًا كان في الدقائق الأولى من المباراة، ليؤكد على أنه أحد أبرز مكاسب صقور الجديان في كأس أمم إفريقيا 2025.

    وتمكن عامر من تدوين اسمه في سجل البطولة، حين افتتح التسجيل لمنتخب السودان عبر تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس السنغالي المتألق إدوارد ميندي، في لقطة جسدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

    وبهذا الهدف، دخل عامر عبد الله التاريخ من أوسع أبوابه، ليصبح أول لاعب سوداني يهز الشباك في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأفريقية منذ هدف حسبو الصغير في نهائي نسخة عام 1970، منهياً صيامًا تاريخيًا دام لأكثر من خمسة عقود، ومؤكدًا قيمته الفنية ودوره المحوري داخل صفوف المنتخب السوداني.

    ولكن الأمر الأبعد من ذلك، هو أن مستوى عامر عبد الله، جعل جمهور السودان يشعر بأمل كبير، في قدرة المنتخب السوداني على بناء جيل جديد يستطيع المنافسة على البطولات خلال السنوات المقبلة، سيكون عامر بجانب زميله شادي عز الدين نواة صقور الجديان.

    تأهل السنغال لا يُسعد جمهور الأهلي!

    في الوقت الذي مرّ فيه النادي الأهلي بلحظات صعبة خلال مواجهته أمام النصر، في كلاسيكو دوري روشن السعودي للمحترفين الذي أُقيم مساء الجمعة، لمع نجم الحارس السنغالي إدوارد ميندي على الساحة القارية، ليؤكد قيمته الكبيرة ويقود منتخب بلاده نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

    وتلقى المنتخب السنغالي هدفًا مبكرًا أمام منتخب السودان، ما وضعه تحت ضغط كبير في الدقائق الأولى، خاصة مع الحالة المعنوية المرتفعة لـ"صقور الجديان" الذين كادوا يضاعفون النتيجة في فرصة محققة كادت تغيّر مجريات اللقاء. إلا أن ميندي كان حاضرًا في اللحظة الحاسمة، بتصدٍ مميز أنقذ به مرمى بلاده من هدف ثانٍ محقق.

    وشكّل هذا التصدي نقطة التحول الأبرز في المباراة، إذ حافظ على بقاء النتيجة عند 1-0، ومنح لاعبي السنغال فرصة استعادة توازنهم والعودة تدريجيًا إلى أجواء اللقاء، قبل أن ينجحوا في إدراك التعادل ثم تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، في سيناريو أكد من جديد أن خبرة الحراس الكبار قد تحسم مصير المباريات في أدق التفاصيل.

    وفي نفس الوقت لا يقدم الحارس عبد الرحمن الصانبي المستوى المطلوب مع الأهلي، إذ ينتظر جمهور الراقي عودة ميندي في أسرع وقت، ولذلك فإن تأهل السنغال لم يُسعد جمهور الأهلي.

    ماني يتفوق على يايا توريه ويواصل كتابة التاريخ

    واصل النجم السنغالي ساديو ماني كتابة فصول جديدة من التألق القاري، بعدما قدّم عرضًا استثنائيًا أمام منتخب السودان، لعب خلاله دور البطولة في فوز السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم لاعبي القارة السمراء في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

    وساهم ماني بشكل مباشر في هدفين من أصل ثلاثة، بعدما قدّم تمريرتين حاسمتين، إلى جانب صناعته الهجمة التي سبقت الهدف الثالث بتمريرة مفتاحية حاسمة، ليقود أسود التيرانجا نحو حسم المواجهة والتأهل بثقة إلى دور ربع النهائي.

    وبهذه المساهمات، عزز ساديو ماني رقمه القياسي ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف ببطولات كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة 2006، بإجمالي 18 مساهمة تهديفية، كما انفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة خلال الفترة ذاتها، بعدما رفع رصيده إلى 9 تمريرات حاسمة، متجاوزًا الإيفواري يايا توريه.

    وعلى صعيد متصل، سيواصل نادي النصر افتقاد خدمات نجمه السنغالي خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث سيغيب ماني عن مواجهة القادسية المقبلة، ضمن الجولة القادمة من المسابقة، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

  • جوهرة باريس سان جيرمان تتألق مع السنغال

    تألق النجم الشاب إبراهيم مباي، في الظهور الرابع له مع المنتخب السنغالي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما تألق من قبل في مباراة الكونغو الديمقراطية.

    مباي نجح في مباراة الكونغو أن يُساهم في تسجيل السنغال لهدف التعادل، بعدما انطلق بسرعته لينفرد بالحارس ويسدد الكرة، التي ارتدت منه ووصل إلى ساديو ماني الذي سجل هدف التعادل.

    واليوم أمام السودان، نجح مباي أن يُسجل هدف الثالث للسنغال، ويُنهي المباراة قبل الدقائق الأخيرة التي كانت من الممكن أن تشهد استقبال أسود التيرانجا هدفًا مباغتًا يجعل الفريق يلجأ إلى الأشواط الإضافية.

