"السوبر" خلع رداءه والإساءة سلاحنا .. النصر والأهلي "اتفقنا على أن نعاني معًا!"

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"اتفقنا على ألا نتفق في أي شيء إلا المعاناة!" هذا باختصار وضع العلاقة بين النصر والأهلي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي..

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الراقي يحل ضيفًا على العالمي غدًا الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن.

هذا الكلاسيكو يمكننا أن نطلق عليه "صراع الوصافة"، فالعالمي بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، يحل وصيفًا بـ53 نقطة، وخلفه الراقي بقيادة الالماني ماتياس يايسله، بـ47 نقطة، وكلاهما يركض خلف الهلال (65 نقطة).

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لكن رغم المنافسة القوية بين الناديين إلا أن معاناتهما في الموسم الجاري واحدة تقريبًا في كل شيء سواء داخل الملعب أو خارجه.

وفي السطور التالية نستعرض التشابه الكبير بين معاناة الكبيرين في الموسم الجاري قبل القمة التي ستجمعهما ليلة غد..