السوبر الأوروبي | اعتزال توني كروس والعرض السعودي لفينيسيوس .. أمور أرهقت ريال مدريد ضد أتالانتا وتُهدد موسمه!

ريال مدريد عانى ضد أتالانتا ولكنه حقق الهدف!

توج ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي، بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، في مواجهة شهدت الكثير من الأمور الفنية.

وعلى الرغم من نجاح الريال في التتويج باللقب الأوروبي، إلا أنه وجد منافسًا قويًا لم يستطع مُجابهته في الشوط الأول، ولكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني.

مواجهة أتالانتا فضحت الكثير عن ريال مدريد، فهناك أمور فنية تسببت في تعثر الميرنجي في الشوط الأول، ولكنه غير الأوضاع في الشوط الثاني.

ونستعرض فيما يلي بعض الأمور والملاحظات الفنية التي شاهدناها في مواجهة ريال مدريد وأتالانتا..