السنغال وبوتسوانا | نيكولاس جاكسون يتعملق بـ"درس خصوصي" من هاري كين.. وإدمان دور "الرجل الثاني" لرونالدو يفقد ساديو ماني "بريقه"!

بعث أسود التيرانجا رسالة واضحة لجميع المنافسين في مباراة كانت أشبه بحصة تدريبية هجومية من طرف واحد، ففي الشوط الأول هيمن المنتخب السنغالي بكل ثقة على اللعب، إلا أن السمة الغالبة كانت "الإهدار الغريب للفرص". سدد "أسود التيرانجا" 15 كرة، لكن رعونة اللمسة الأخيرة جعلت النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني، تحولت السيطرة إلى فاعلية أكبر. استغل السنغال المساحات التي ظهرت مع محاولة بوتسوانا الخجولة للخروج من مناطقها. الهدف الثاني لجاكسون في الدقيقة 58 قتل المباراة إكلينيكياً.

قرر المدرب بابي ثياو إجراء تغييرات بهدف إراحة نجومه، وأتت بثمارها، حيث صنع البديل شيخ سابالي الهدف الثالث للبديل الآخر شريف ندياي في الوقت القاتل، ما يؤكد عمق دكة البدلاء السنغالية.

والمفارقة أن حارس بوتسوانا جواتسيوني فوكو تصدي لـ 14 كرة خلال المباراة، رغم تلقيه 3 أهداف، حيث كان بمثابة السد المنيع الذي حال دون خروج فريقه بهزيمة كارثية، حيث خلق السنغال 9 فرص محققة للتسجيل.

في المقابل، عاش الحارس السنغالي إدوارد ميندي في "نزهة"، حيث عجز هجوم بوتسوانا عن تسديد أي كرة بين القائمين الثلاثة طوال 90 دقيقة (صفر تسديدات على المرمى من أصل 4 محاولات يائسة).