"ثلاثة لاعبين تعرضوا للتسمم من قبلنا" .. لاعب السنغال يخرج باتهامات خطيرة عن نهائي كأس إفريقيا ضد المغرب

كانت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب حدثًا لا يُفوت، حيث وقعت العديد من الحوادث أثناء مواجهة الفريقين في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

غادر لاعبو السنغال الملعب عندما منح الحكم جان جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب في الرمق الأخير من المباراة، حيث غضب المدرب بابي ثياو بعد أن ألغى الحكم هدفًا لفريقه قبل لحظات من اتخاذ هذا القرار. بقي نجم ليفربول السابق ساديو ماني في مكانه وحاول تشجيع زملائه على العودة إلى الملعب، وفي النهاية، بعد تأخير دام حوالي 17 دقيقة، عادوا.

سدد براهيم دياز ركلة الجزاء للمغرب، لكن محاولته بنمط "بانينكا" سهلت على الحارس إدوارد ميندي التصدي، قبل أن يطلق ندالا صافرته معلناً نهاية المباراة.

سجل بابي جايي هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود السنغال إلى رفع الكأس، لكن المشاهد الفوضوية استمرت بعد المباراة، حيث تعرض كل من ثياو ومدرب المغرب وليد الركراكي لانتقادات من الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.