"لم نكن نعرف أن الفارق بين الليجا والبريميرليج شاسع لهذه الدرجة".. سقوط برشلونة أمام تشيلسي يفجر الجدل في إسبانيا!

حلل الصحفي خوانما كاستانيو في برنامجه على إذاعة "COPE" الهزائم الثقيلة التي تلقاها كل من نادي برشلونة (3-0 أمام تشيلسي) وفياريال (4-0 أمام بوروسيا دورتموند) في دوري أبطال أوروبا.
ركز على الهزيمتين الأخيرتين، لكنه أجرى تحليلاً عاماً لما يبدو عليه هذا الموسم الأوروبي بالنسبة للفرق الإسبانية، حيث يُفهم أيضاً أنه ألمح إلى هزيمة ريال مدريد الأخيرة أمام ليفربول في آنفيلد (1-0).
سلط كاستانيو الضوء على الوضع الذي بقي فيه "الليجا" مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز: "كرة القدم الإسبانية، في المواجهات مع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، تقف عند ثمانية انتصارات للدوري الإنجليزي وانتصار واحد لليجا".
وأضاف: "من الواضح أن (الدوري الإنجليزي) مسابقة أفضل من الليجا، فهي تمتلك جودة أعلى، وكرة قدم أكثر، وقوة بدنية أكبر. ما لم نكن نعرفه هو أن الفارق كان سحيقاً (شاسعاً) لهذه الدرجة".
وشدد كاستانيو على أنه "لا يتعلق الأمر فقط بهذه النتيجة 8-1، بل إنك تضع مباراة من الدوري الإنجليزي وتضع أخرى من الدوري الإسباني ولا توجد مقارنة. إنك تشاهد ليفربول يلعب ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد البارسا، إنها سرعة أخرى، رياضة أخرى. لا أعرف من سيفوز بدوري الأبطال، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي تكافؤ بين البطولتين، فلا يبيعون لنا وهماً آخر، لا تشابي ألونسو، ولا فليك، ولا جوان جارسيا".