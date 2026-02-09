على السعوديين الحذر: بين مراسلات كريم بنزيما الصادمة و"ابتزاز" كريستيانو رونالدو.. عندما يتم استغلال الأزمات بـ"أقبح طريقة"

في ملاعب المملكة العربية السعودية، الكرة لا تهدأ أبدًا؛ لكن خارجها ثمة مباريات من نوعٍ آخر، تُدار خلف الشاشات.

وبينما يركض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لصناعة المجد في الملاعب السعودية؛ تهرول بعض الحسابات الوهمية خلف "الترند"، بأي ثمن.

لم يعد الخبر هو الهدف، بل أصبح الجدل هو البضاعة؛ حيث تحوّل "صاروخ ماديرا" و"الحكومة"، إلى مادة خصبة لنسج شائعات تتجاوز حدود المنطق.

ومن المعروف أن رونالدو قاطع مباريات النصر، في الفترة الماضية؛ بسبب احتجاجه على سوء ميركاتو الفريق - بالمقارنة مع منافسيه -، ولفرض بعض الشروط الخاصة.

أما بنزيما أثار جدلًا كبيرًا؛ بعدما انتقل من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، استعراض كيف تم استغلال أزمتي رونالدو وبنزيما في الملاعب السعودية؛ لنشر بعض الشائعات "الخطيرة"، بعيدًا عن الكواليس الخبرية التي تخرج من حينٍ لآخر.