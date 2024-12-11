المهمة ليست سهلة لكنها السعودية .. كأس العالم 2034 من "إلهام قطر إلى رسالة لنجوم العالم"

11 ديسمبر 2024.. يوم تاريخي عاشته السعودية

"طموحنا يعانق عنان السماء".. جملة تاريخية قالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقتٍ سابق؛ لخصت الأحلام الكبيرة لبلد الحرمين الشريفين.

وها هو واحد من أكبر الأحلام السعودية، يتحقق على أرض الواقع؛ حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأربعاء الموافق "11 ديسمبر 2024"، فوز المملكة بحق استضافة كأس العالم 2034.

وحصل الملف السعودي على أعلى تقييم، في تاريخ الترشيحات لـ"استضافة" بطولات كأس العالم؛ وذلك بحصوله على تقييم "419 من 500".

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وستكون المملكة العربية السعودية أول دولة "منفردة"، تستضيف بطولة كأس العالم بـ"النظام الجديد"، والذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات.

النظام الجديد للمونديال سيبدأ من نسخة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالتعاون مع المكسيك وكندا؛ على أن تقام النسخة التالية مباشرة في "المغرب وإسبانيا والبرتغال"، عام 2030.

نسخة عام 2030؛ ستشهد إقامة 3 مباريات في "الأرجنتين والأوروجواي وباراجواي"؛ وذلك احتفالًا بالذكرى المئوية لبطولة كأس العالم.

وعلى عكس نسختي 2026 و2030.. أصرت السعودية على استضافة بطولة كأس العالم "منفردة"؛ بالرغم من اقتراح أكثر من دولة عربية وخليجية، المشاركة في استضافة بعض المباريات.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، بعض الأسباب التي قد تكون وراء إصرار المملكة العربية السعودية، على خوض تحدي استضافة بطولة كأس العالم 2034 "منفردة"..