"تُنافس خماسي إنجلترا" .. السعودية تتواصل مع فيكتور أوسيمين مجددًا وهذا رد اللاعب!

أوسيمين اسم يرتبط بالسعودية منذ عامين..

يعمل القائمون على الرياضة السعودية بشكلٍ مستمر؛ لضم المزيد من نجوم كرة القدم العالميين، إلى دوري روشن للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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بعد رونالدو.. انضم أكثر من نجم عالمي إلى أندية السعودية المختلفة؛ على رأسهم: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر) ورياض محرز (الأهلي)"، إلى جانب نيمار دا سيلفا جونيور، الذي لعب لمدة عامٍ ونصف في صفوف الهلال، قبل الرحيل بسبب إصاباته المتكررة.