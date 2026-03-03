Goal.com
مباشر
Walid Regragui Morocco GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

السعودية تضع المغرب أمام "رهان اللحظات الأخيرة" .. رحيل وليد الركراكي يترك أسود الأطلس تحت رحمة سيناريوهات "غير مبشرة"!

ماذا فعلت الجامعة المغربية قبل ثلاثة أشهر من كأس العالم 2026؟

رغم البيان الرسمي الذي صدر من الجامعة المغربية لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، لنفي رحيل المدرب الوطني وليد الكراكي عن قيادة المنتخب الأول إلا أن الصحافة المغربية لا حديث لها خلال الساعات الماضية إلا عن رحيل صاحب الـ50 بشكل مؤكد.

مزاعم رحيل الركراكي تتردد منذ انتهاء كأس أمم إفريقيا 2025، التي خسر أسود الأطلس لقبها بالهزيمة في النهائي أمام المنتخب السنغالي (0-1).

لكن الجديد هذه المرة أن هناك شبه "إجماع" إعلامي على أن مسألة إعلان إنهاء عقد الركراكي هذه المرة ما هو إلا مسألة وقت، في ظل ترتيب الرتوش الأخيرة بين الطرفين فقط.

الجديد في هذا الشأن، أكده الصحفي المغربي سيمو الحجوي، موضحًا أن فسخ العقد بين الجامعة المغربية ووليد الركراكي تم بالفعل اليوم الثلاثاء، على أن يكون الإعلان الرسمي في الغد.

وأشار الحجوي إلى أن وليد الركراكي يقترب من خطوته التالية، إذ دخل في "محادثات متقدمة" مع إدارة الاتحاد السعودي، في تلميح "غير مؤكد" حول لعب هذه المفاوضات دورًا في رحيله عن أسود الأطلس.

والآن المنتخب المغربي أمام "رهان اللحظات الأخيرة" مع بقاء ثلاثة أشهر تقريبًا على انطلاق كأس العالم 2026، للبحث عن مدرب جديد يخلف صاحب إنجاز الوصول للمربع الذهبي في مونديال قطر 2022..

 فماذا يقول التاريخ في حق هذا الرهان؟

  • Sevilla FC v Borussia Dortmund: Group G - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    إسبانيا .. قبل يومين من مونديال 2018

    المنتخب الإسباني كان صاحب واحد من أجرأ القرارات في التاريخ، وقتما قرر إقالة مدربه جولين لوبيتيجي قبل كأس العالم روسيا 2018 بيومين فقط.

    القرار جاء على إثر الغضب من اتفاق لوبيتيجي مع إدارة ريال مدريد على تولي المسؤولية الفنية للفريق، في وقت كان من المفترض به أن يكون مشغولًا بالإعداد للحدث العالمي مع لا روخا.

    أما عما حدث بعد ذلك .. فقد تم التعاقد مع فرناندو هييرو على الفور.

    والنتيجة كانت وداع مونديال روسيا 2018 من دور الـ16 بالهزيمة أمام أصحاب الأرض، بأربع أهداف مقابل خماسية.

    فيما كان الصعود من دور المجموعات بتعادلين أمام البرتغال (3-3)، والمغرب (2-2)، وفوز وحيد أمام إيران (1-0).

    • إعلان
  • FBL-AFR2010-CIV-ALG-SAADANEAFP

    اليابان .. قبل شهرين من مونديال 2018

    هذه الحالة مشابهة بعض الشيء بحالة المنتخب المغربي وإقالة وليد الركراكي، حيث قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم إقالة مدربه وحيد خليلودجيتش قبل انطلاق كأس العالم روسيا 2018 بشهرين تقريبًا بشكل مفاجئ.

    القرار جاء على إثر النتائج السلبية للساموراي في وديات ما قبل المونديال، حيث خسروا أمام أوكرانيا (1-2)، وتعادلوا مع مالي (1-1).

    خليفة خليلودجيتش في قيادة المنتخب الياباني كان أكيرا نيشينو، الذي وصل به إلى دور الـ16 من مونديال 2018.

    البداية كانت بتحقيق الساموراي تحت قيادة أكيرا نيشينو للانتصار أمام كولومبيا (2-1)، ثم التعادل أمام السنغال (2-2)، فالهزيمة أمام بولندا (0-1)، في مرحلة المجموعات بكأس العالم روسيا 2018.

    لكن الهزيمة الأخيرة كانت أمام بلجيكا (2-3)، في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2018.

  • FBL-ASIA-C1-SYDNEY-YOKOHAMAAFP

    أستراليا .. قبل 7 أشهر من مونديال 2018

    الحديث مستمر عن الأحداث المثيرة التي شهدتها فترة ما قبل كأس العالم روسيا 2018، إذ كان المونديال الأبرز التي شهد مثل تلك الإقالات أو الاستقالات التي تشبه حالة الركراكي ومنتخب المغرب..

    هذه المرة كانت استقالة أنجي بوستيكوجلو من قيادة المنتخب الأسترالي بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر تقريبًا من انطلاق كأس العالم 2018.

    القرار كان عائليًا، إذ أوضح بوستيكوجلو أن أسرته تأثرت بعمله، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل، لكن ربما كان التلميح بشأن الانتقادات التي تعرض لها مستوى المنتخب الأسترالي تحت قيادته رغم النجاح في التأهل لنهائيات الحدث العالمي 2018.

    بعدها تعاقد الاتحاد الأسترالي مع المدرب بيرت فان مارفيك، ليقود المنتخب الأول في مونديال 2018، لكن النتيجة كانت الوداع من دور المجموعات بهزيمتين أمام فرنسا (1-2)، وبيرو (0-2)، مع التعادل أمام الدنمارك (1-1).

  • Algeria v Iran - International FriendlyGetty Images Sport

    إيران .. قبل أربعة أشهر من مونديال 2022

    أحدث الحالات قبل آخر نسخة من كأس العالم، حيث قطر 2022، كانت من نصيب المنتخب الإيراني، الذي أقال مدربه دراجان سكوتشيتش قبل انطلاق المونديال بأربعة أشهر تقريبًا.

    القرار جاء مفاجئًا بعد الهزيمة أمام الجزائر (1-2) في فترة إعداد ما قبل المونديال.

    أما عن خليفة سكوتشيتش، فهو المدرب كارلوس كيروش، الذي لم ينجح في قيادة الإيرانيين للعبور من دور المجموعات.

    المنتخب الإيراني تحت قيادة كيروش في مونديال قطر 2022، تلقى هزيمتين أمام إنجلترا (2-6)، وأمريكا (0-1)، فيما حقق انتصارًا وحيدًا أمام ويلز (2-0)، وعلى إثر تلك النتائج كان الوداع من مرحلة المجموعات.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    هل ينجح المغرب في رهانه؟

    الواقع الحالي يقول إن الجامعة المغربية لا تزال حائرة في خليفة وليد الركراكي بشكل كبير، بل إن هناك مزاعم حول رفض نجوم المنتخب المغربي لبعض الأسماء بعينها.

    المنتخب المغربي بالأساس لم ينجح في السنوات الأخيرة في خلق حالة وحدة داخلية كتلك التي خلقها به وليد الركراكي قبل كأس العالم قطر 2022، والتي ساهمت في وصوله للمربع الذهبي بشكل أكبر حتى من الجوانب الفنية، فالروح والإيمان والتصديق بالنفس كانوا العوامل الأهم.

    الأمر متوقف حاليًا على اللاعبين أنفسهم أكثر من المدرب، ومدى تأقلمهم السريع مع أفكاره وتكتيكاته وإلا سيعود أسود الأطلس للاكتفاء بالتمثيل المشرف في كأس العالم 2026!

    أما التاريخ فيقول إن أقصى ما يمكن أن يحققه المغاربة مع تغيير مدربهم قبل المونديال بثلاثة أشهر؛ فهو العبور لدور الـ16 بحد أقصى!

0