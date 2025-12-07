"المصالح تلعب لصالح السعودية ضد العراق" .. نشأت أكرم يفاجئ ياسر القحطاني: نفوذكم سلب جائزة أفضل لاعب في آسيا مني!

في عام 2007، تأهل المنتخبان السعودي والعراقي لنهائي كأس آسيا، في لقاء حسمه أسود الرافدين لصالحهم بهدف نظيف، سجله الأسطورة يونس محمود.

وفي العام ذاته، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منافسة العراقيين يونس محمود ونشأت أكرم للسعودي ياسر القحطاني، للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء.

العراقيون توقعوا أن يحصل عليها أحد أبنائهم، في ظل التتويج باللقب القاري، لكنهم فوجئوا بتتويج القحطاني بجائزة الأفضل في الأخير.

ومن وقتها، يظهر يونس محمود في أكثر من مناسبة للتأكيد على أن الجائزة "سُلبت منه" لصالح القحطاني، مشككًا في المعايير.

لكن الجديد في هذا الشأن، هو ما خرج به نشأت أكرم في الساعات الماضية، حيث أطلق تصريحات قوية..