السعودية والعراق | فلسفة رينارد تُسكت يونس محمود .. الدوسري يستعيد الثقة وهذه حقبة الحمدان!

السعودية ترافق البحرين إلى نصف النهائي، والعراق يودع كأس الخليج..

ليلة سعودية بامتياز، قدم فيها الأخضر واحدة من أفضل مبارياته منذ فترة طويلة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على العراق بنتيجة (3-1)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، لينتزع الأخضر بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

في لقاء الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، تحت أنظار ما يزيد عن 54 ألف مشجع، استطاع المنتخب السعودي أن يثبت لأسطورة الكرة العراقية، يونس محمود، بأن الأخضر لم يكن بحاجة إلى ضحكته من ترشحه للقب، بعدما كتب الأخضر نهاية مسيرة العراق، حامل اللقب، في البطولة.

وتقدم سالم الدوسري بهدف أول للسعودية من علامة الجزاء في الدقيقة 57، ثم رد مهند علي بهدف التعادل للعراق في الدقيقة 64، فيما وقع عبد الله الحمدان، على الهدفين الثاني والثالث للأخضر في الدقيقة 81 و86.

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وحجز منتخب السعودية، المقعد الأخير في نصف نهائي كأس الخليج، ليضرب موعدًا مع سلطنة عمان، بعدما احتل الأخضر وصافة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، فيما حجز منتخب البحرين الصدارة، بأفضلية المواجهات المباشرة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة السعودية والعراق، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس الخليج..