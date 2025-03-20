"نجم النصر يفضح مساوئ احتراف سعود عبدالحميد واحذروا هذا الخطر الكبير" .. السعودية فازت على الصين ولكن!

3 نقاط غالية لم تخلُ من العيوب..

"أكون أو لا أكون".. هو الشعار الذي رفعه منتخب السعودية، قبل المباريات الأربعة الأخيرة من التصفيات الآسيوية؛ من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

أولى هذه المباريات بدأت مساء اليوم الخميس؛ عندما استضاف منتخب السعودية نظيره الصيني، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

ونجح الأخضر السعودي في تحقيق فوزٍ صعب للغاية على المنتخب الصيني، بهدف مقابل لا شيء؛ سجله نجم نادي الهلال سالم الدوسري، في الدقيقة 50.

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وبهذه النتيجة.. رفع منتخب السعودية رصيده إلى النقطة التاسعة، في "المركز الثالث" بالمجموعة الثالثة من التصفيات؛ متفوقًا بـ3 نقاط على إندونيسيا والبحرين والصين، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس.

ويبتعد منتخب السعودية حاليًا، بفارق نقطة وحيدة عن أستراليا "الوصيفة"، و10 نقاط عن اليابان "المتصدرة"، والتي ضمنت التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز منتخب السعودية الصعب على نظيره الصيني، مساء اليوم الخميس..