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Saud Abdulhamid Ahmed AlmualimSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"هذه حقيقة بند عدم اللعب في السعودية إلا مع الهلال!" .. وكيل سعود عبدالحميد يحسم مستقبل اللاعب رسميًا

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مستقبل سعود أسال الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية..

قرر أحمد المعلم، وكيل أعمال النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، الخروج عن صمته أخيرًا؛ بعد الكثير من الأحاديث، عن مستقبل اللاعب الشاب.

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سعود البالغ من العمر 25 سنة، يرتبط بعقدٍ مع نادي روما، حتى 30 يونيو من عام 2028؛ إلا أن العديد من التقارير تؤكد إمكانية رحيله، في الميركاتو الصيفي القادم.

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ومن بين الوجهات المحتملة للظهير الأيمن الشاب، حال الرحيل عن فريق العاصمة الإيطالية - حسب نفس التقارير -؛ هي العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا.