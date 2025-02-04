"اتهامات وجرس إنذار بسبب السعودية!" .. الاتحاد يشعل الأجواء في غرف برشلونة المغلقة

أزمة في برشلونة بقيادة رئيسه جوان لابورتا ومديره الرياضي ديكو..

تسبب نادي الاتحاد في أزمة كبرى داخل "الغرف المغلقة" بالعملاق الإسباني برشلونة؛ في أعقاب تعاقده مع النجم الشاب أوناي هيرنانديز.

الاتحاد أعلن التعاقد مع هيرنانديز "20 سنة"، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ قادمًا من صفوف الفريق الثاني للعملاق الإسباني "برشلونة أتلتيك".

ووقع اللاعب الإسباني الشاب على عقود تربطه بالفريق الاتحادي؛ لمدة 3 سنوات ونصف حتى 30 يونيو 2028، مع عامين أخريين بـ"شكل اختياري".

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وكلفت صفقة أوناي هيرنانديز خزينة نادي الاتحاد، مبلغًا يُقدر بـ4.5 مليون يورو، يتحصل عليهم برشلونة، مقابل "الستة أشهر" الأخيرة في عقد اللاعب.